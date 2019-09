Edicola: Juventus, assalto finale a Rakitic. Ma il Barcellona vuole Bernardeschi

Juventus su Rakitic, Bernardeschi nell'operazione?

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus continua a parlare con il Barcellona per portare Ivan Rakitic a Torino: il 31enne centrocampista croato non è affatto considerato incedibile e i due club lavorano per uno scambio alla pari. Oltre ai soliti nomi inseriti nell'operazione, da Emre Can a Mandzukic, il quotidiano romano rivela che nell'ambito dell'operazione potrebbe essere inserito a sorpresa il nome di Federico Bernardeschi. Tuttavia non c'è accordo sulla valutazione dell'azzurro: la Juventus vorrebbe un conguaglio, il Barcellona spinge per uno scambio puro.

La nostra opinione. Il calciomercato sa regalarci sorprese e ribaltoni, ci siamo abituati. Tuttavia immaginare che la Juventus si liberi di un giocatore come Bernardeschi proprio in extremis è un'ipotesi difficile da immaginare. Ancora più difficile se pensiamo che Bernardeschi gode di grande stima da parte di Maurizio Sarri. Resta il fatto che Juve e Barça continueranno a lavorare fino alla fine per trovare la quadra.

La Juventus rinuncia a Boateng. Oppure no?

Versioni discordanti sui quotidiani sportivi per quanto riguarda l'operazione Juventus-Jerome Boateng. Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero ormai abbandonato alla pista che conduce al difensore centrale tedesco in uscita dal Bayern Monaco, mentre secondo Tuttosport saranno decisive le prossime ore: l'accordo con il giocatore è stato raggiunto, ora rimane solo da decidere se chiudere l'operazione. Il quotidiano torinese sostiene che Maurizio Sarri, nonostante l'infortunio di Chiellini, non avrebbe chiesto altri rinforzi e avrebbe manifestato alla dirigenza l'intenzione di giocare tutta la stagione con Bonucci, De Ligt, Demiral e Rugani.

La nostra opinione. L'operazione Boateng è difficile da interpretare. Giocatore dall'enorme esperienza internazionale, il tedesco è senza dubbio il giocatore giusto per fare fronte alla lunga assenza forzata di capitan Chiellini. Il De Ligt visto contro il Napoli è apparso un giocatore ancora lontanissimo dalla forma migliore, Demiral è giovane e Rugani non sembra godere della massima fiducia. Con una stagione lunghissima da affrontare, un innesto alla Boateng (o alla Benatia in alternativa) potrebbe rivelarsi una mossa decisiva.

Milan, dopo Rebic arriva anche Taison?

Il mercato del Milan si sblocca in extremis dopo una lunga fase di stallo. Dopo avere raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per il prestito biennale di Ante Rebic, i rossoneri hanno iniziato una trattativa serrata con lo Shakhtar Donetsk per Taison, 31enne attaccante esterno brasiliano. Il club ucraino avrebbe aperto a un primo sconto sul costo del cartellino: l'operazione si potrebbe chiudere a 25 milioni di euro. Ma è corsa contro il tempo.

La nostra opinione. Giocatore bravo tecnicamente e tatticamente molto duttile e in grado di giocare su entrambe le fasce, Taison rappresenterebbe un innesto interessante nello scacchiere di Giampaolo. Un esterno di ruolo, non un adattato come Calhanoglu e Borini (solo per fare qualche esempio). Con lui e Rebic, insomma, il Milan avrebbe la possibilità di optare alla bisogna (contro certi tipi di avversari) anche per un 4-3-3 vero, con esterni più votati a offendere che a difendere.