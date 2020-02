Edicola: Juventus e Barcellona su Guardiola, Raiola (ri)manda Pogba a Torino

#GuardiolaOut, ci sono Barcellona e Juventus

Secondo Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport sarebbero Juventus e Barcellona le principali indiziate per accogliere Pep Guardiola, in uscita dal Manchester City a maggior ragione dopo il “ban” di due anni dalle competizioni europee. Il destino del tecnico già era in bilico – appeso inesorabilmente all’ipotetico successo in Champions League – figurarsi ora... E anche una nutrita schiera di top player potrebbe lasciare il club

La nostra opinione: L’addio di Pep adesso se non pare scontato... Poco ci manca! Le soluzioni più credibili ci sembrano essere due: i grandi ritorni a Barcellona (più probabile) o a Monaco di Baviera, oppure l’approdo in Italia sulla panchina della Juventus che peraltro già adesso pare cominciare a scottare. Fari puntati su Manchester insomma, quest’estate qualcosa di grosso succederà.

Pogba-Juventus, ci siamo?

Sentite Mino Raiola: “Quello che posso dire che è come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juventus”. Tuttosport torna sulle dichiarazioni del super-agente e sullo scenario di un clamoroso ritorno a Torino. Servono 100 milioni (almeno) per portarlo via da Manchester United: lui ne chiederà 15 a stagione.

La nostra opinione: il fronte è sempre caldissimo, la sensazione è che quest’estate la pista Pogba-Juventus infiammerà il mercato. Al netto delle chiacchiere da bar, vi sottoponiamo una questione: Paul Labile Pogba è ancora un top player da 100-150 milioni o si è svalutato dopo i chiaroscuri di Manchester? Noi qualche dubbio lo conserviamo.

La prima del Mirror su Guardiola