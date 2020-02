Edicola: Juventus e Inter sognano Messi. È un'operazione da almeno 350 milioni

Juventus e Inter, suggestione Messi

Le parole dell'ex consulente di mercato del Barcellona Ariedo Braida ("Messi via da Barcellona? Difficile ma non impossibile. Lo vedrei bene al Milan") hanno fatto scattare l'allarme rosso sul mercato italiano. Tuttosport rilancia a tutta pagina la suggestione sottolineando che Juventus e Inter non ci hanno ancora pensato in maniera concreta. Anche perché, conti alla mano, l'affare è al limite dell'impossibile. Secondo il quotidiano torinese Messi "si può liberare a parametro zero dal Barcellona a fine stagione, ma non per venire in Italia. La clausola, inserita nel contratto dell'argentino e che gli consentirebbe di lasciare i blaugrana con un preavviso di 30 giorni, non vale per i Top 5 campionati europei. Non si può ipotizzare una cifra inferiore a quella sborsata dalla Juventus per Cristiano Ronaldo. Assicurandogli 35 milioni netti a stagione, si deve calcolare un costo di circa 66 milioni di euro lordi. Tirando le somme si tratta di un'operazione che varia tra i 350 e i 365 milioni per 4 stagioni (tra gli 86 e i 91 milioni all'anno)".

La nostra opinione. Ronaldo 2018 e Messi 2020? La Serie A riuscirà a mettere a segno un altro acquisto shock dopo quello di CR7 di due stagioni fa? Si tratterebbe di un colpo a sensazione, uno di quelli destinati a stravolgere il livello tecnico del nostro campionato e ad alzare enormemente l'interesse mediatico per la Serie A. I costi sono proibitivi e questo è un dato di fatto: è anche vero, tuttavia, che il potenziale in termini di ricavi e benefici di un eventuale approdo in Italia di Messi sarebbe incalcolabile.

Milan: Pioli, senza rimonta Champions sarà addio

Secondo La Gazzetta dello Sport il futuro di Stefano Pioli al Milan dipende dall'esito di questa stagione. La sconfitta nel derby brucia e la classifica, complice il contemporaneo successo dell'Atalanta, è tornata a piangere. Il quarto posto, occupato dall'Atalanta, dista attualmente 10 punti e ipotizzare una rimonta da qui a fine stagione è impresa ardua considerato che puntualmente contro le big i rossoneri si sciolgono. Se la qualificazione alla prossima Champions dovesse sfumare, quindi, il Milan deciderà con ogni probabilità di puntare su un big in panchina, un allenatore in grado di garantire il piazzamento tra le prime quattro.

La nostra opinione. Stefano Pioli sta facendo un buon lavoro sulla panchina del Milan: dopo un avvio in salita, ha avuto il coraggio di cambiare uomini e modulo trovando una certa continuità di risultati dopo il tracollo con l'Atalanta prima della sosta natalizia (fatta eccezione ovviamente per il blackout nel secondo tempo del derby). Ma è proprio il concetto di "buon lavoro" a stonare in un club come quello rossonero che - mai come in questa fase storica - ha bisogno come l'ossigeno di un deciso cambio di marcia. Lo scenario delineato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, è assolutamente realistico.

Boom Bologna. E Orsolini vale già un tesoro

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Bologna di Sinisa Mihajlovic, settimo in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive. I rossoblù possono fare leva su un gruppo coeso e su alcune eccellenze, tra cui Riccardo Orsolini. L'attaccante esterno si sta mettendo in luce a suon di gol (8) e assist (5) trovando una continuità di rendimento che finora non aveva ancora riuscito a sfoggiare. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus che sarebbe interessata a riportare il giocatore a Torino facendo valere una sorta di accordo non scritto, un'opzione sulla futura rivendita pattuita lo scorso mese di luglio quando il Bologna lo acquistò a titolo definitivo. A fissare il prezzo - come riporta il Corriere dello Sport - ci pensa il ds dei felsinei Walter Sabatini: "Non è sul mercato, ma se deve uscire non può farlo per meno di 70 milioni".

La nostra opinione. Orsolini è una delle piacevoli rivelazioni di questo campionato. Ora gli si chiede un altro sforzo: mantenere lo stesso rendimento da qui a fine stagione. Se l'obiettivo dovesse essere centrato, molto probabilmente per lui si aprirebbero le porte di Euro 2020 e a quel punto la valutazione di Sabatini non sarebbe così lontano dalla realtà.