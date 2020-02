Juventus: Pogba può arrivare grazie a Ramsey

Il Manchester United punta Ramsey e la Juventus pensa allo scambio con Pogba. La notizia è stata lanciata nei giorni scorsi da fonti inglesi e, nonostante a oggi si tratti solo di un sondaggio da parte dei Red Devils, l’indiscrezione trova spazio sulla prima pagina di Tuttosport che ipotizza le eventuali cifre dell'affare: Pogba viene valutato circa 70-80 milioni di euro, mentre il prezzo di Ramsey sembra avvicinarsi ai 40 milioni.

La nostra opinione: un eventuale scambio tra Ramsey e Pogba sembra convenire a entrambe le società. Lo United riporterebbe in Premier League un talento che nutre ancora di enorme stima, mentre i bianconeri abbasserebbero di molto la parte in contanti per avere il francese. Il possibile scambio permetterebbe dunque ai bianconeri di arrivare al Polpo spendendo 40 milioni tramite la contropartita gallese e altrettanti in contanti. Un'operazione che garantirebbe alla Juventus anche un'importante plusvalenza sul valore del gallese, approdato a parametro zero la scorsa estate. Decisivi, per il futuro di entrambi i calciatori, saranno gli ultimi mesi di questa stagione.

Inter, urge ridiscutere l'accordo con Lautaro

Le parole di Lionel Messi su Lautaro Martinez hanno spaventato la tifoseria dell'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'argentino è legato ai nerazzurri da un contratto valido fino al 2023: attualmente percepisce 1,5 milioni di euro all'anno, una cifra sicuramente bassa, guardando lo standard della rosa e la sua crescita degli ultimi mesi. E' presente anche la famosa clausola da 111 milioni, esercitabile nelle prime due settimane di luglio, che il Barcellona potrebbe pensare di pagare.

La nostra opinione: il Barcellona ha da tempo messo nel mirino il numero 10 nerazzurro e non è un mistero. L'Inter resta in attesa e valuta le prossime mosse ma tergiversare è molto pericoloso e non ha senso. Una trattativa per ridiscutere l’accordo è considerata necessaria, sia dal giocatore che dall’Inter, anche se la dirigenza del club di Suning non la reputa una priorità. La clausola rescissoria è il primo passo verso la cessione di un giocatore nel mercato attuale - a meno che non si tratti di una clausola da 300 milioni e non è questo il caso - e la società nerazzurra non ha più tanto tempo per blindare il patrimonio più grande presente in rosa. Il rendimento, in assenza di patti chiari, può risentirne e lasciar partire così Lautaro sarebbe un imperdonabile autogol.

Milan, società in fermento: torna Braida?

Secondo Tuttosport Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan durante l’epopea di Silvio Berlusconi, è molto vicino a tornare in rossonero. Non è ancora chiaro, al momento, quale ruolo andrebbe a ricoprire Braida nel nuovo Milan, giacché molto dipenderà da chi sarà ancora al comando del club nel prossimo mese di giugno. Le quotazioni di Gazidis, nonostante non abbia concluso molto sotto il punto di vista delle sponsorizzazioni, rimangono ben salde, poiché il dirigente sudafricano gode della stima e della fiducia di Gordon Singer, volto rossonero del fondo Elliott.

La nostra opinione: da un lato, l’amministratore delegato Ivan Gazidis; dall’altro, il direttore tecnico Paolo Maldini e il Chief Football Officer Zvonimir Boban. Non è più un segreto che nel Milan ci siano due ‘anime’ e come, difficilmente, tutte queste personalità saranno ancora al loro posto ai nastri di partenza della prossima stagione sportiva. Ci sarà, infatti, una nuova rivoluzione: resta da capire, e questo lo potrà dire soltanto il tempo, se sarà morbida, come avvenuto nel 2019, con Maldini che ha rilevato i poteri di Leonardo, o se più capillare (magari con un nuovo cambio di proprietà). Braida non avrebbe problemi a collocarsi nel club qualunque strada esso prenda nei prossimi mesi. Con l’attuale dirigenza (anche se può succedere sempre di tutto), andrebbe a ricoprire una carica istituzionale, magari continuando a dare sempre una mano sul mercato.