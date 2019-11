Edicola: Juventus forte su Chiesa e Tonali. Ibrahimovic tra Bologna e Milan

Chiesa-Tonali: la Juve c'è

Non solo Paul Pogba nei pensieri della Juventus: secondo Tuttosport ci sono anche due ragazzi italiani in rampa di lancio, quali Sandro Tonali e Federico Chiesa. Per il bresciano è duello con l'Inter, per il viola si parte da 70 milioni di euro.

La nostra opinione: La Juventus, oltre a guardare ai top player che giocano e fanno bene all'estero, pensa anche a rinforzare lo zoccolo duro italiano, cosa che non fa mai male se si deve consolidare un gruppo. Ecco quindi che ai vari Bonucci, Buffon, Chiellini, De Sciglio, Rugani e Bernardeschi si potrebbero aggiungere a breve Sandro Tonali e Federico Chiesa. Niente di nuovo, ma il fatto che se ne torni a parlare non può che rinfocolare l'attenzione già manifestata nelle ultime sessioni di mercato: soprattutto per il giocatore viola, che proprio la scorsa estate sembrava già dover firmare con la Vecchia Signora. L'intesa, già praticamente raggiunta con un contratto di 5 anni al doppio dello stipendio attuale, è una buona base di partenza: resta da sistemare la questione contrattuale con la Fiorentina, con una cifra che oscilla tra i 50 e i 70 milioni di euro (ma questo varierà anche in base ai risultati ottenuti quest'anno). Su Tonali sarà (di nuovo) scontro con Marotta, come fu per Lukaku: si parla di 40 milioni in su di valutazione. Al solito la Juve prova a muoversi in anticipo su due ragazzi di sicuro valore.

Ibrahimovic: Bologna avanti, ora palla al Milan

Ultimi aggiornamenti sul caso Zlatan Ibrahimovic: secondo Gazzetta dello Sport il Bologna si è già fatto avanti con la visita di Di Vaio a Los Angeles, ora tocca al Milan accelerare se non vuole essere battuto sul tempo.

La nostra opinione: Se ne parla e se ne continuerà a parlare ancora per molto: Zlatan Ibrahimovic è inevitabilmente sulla bocca di tutti, anche se come giustamente fa notare la Rosea prima bisognerà capire se lo svedese avrà ancora voglia di giocare e di rimettersi in discussione oppure preferirà ritirarsi, dopo l'addio tanto chiacchierato al calcio a stelle e strisce ("Ora potete tornare a guardare il baseball"). Il Bologna, che si è già mostrato ultra interessato all'"articolo" può contare sul forte rapporto che lega Mihajlovic a Zlatan Ibrahimovic e su un progetto che sembra dare già i suoi frutti. Anche il Milan e Milano però non sono indifferenti né a Zlatan, che lì ha vissuto alcuni dei suoi momenti migliori in carriera, né alla sua famiglia, visto che la moglie Helena non ha mai fatto misteri sulla sua preferenza nei confronti della città lombarda, per vita e confort. Napoli per ora in terza posizione, almeno in Italia, ma si sa Ibra ha estimatori dappertutto. "La storia continua..." diceva lui. Resta solo da capire dove, al momento è prestino.

L'Inter spinge per De Paul

Il Corriere dello Sport torna a puntare su De Paul quale possibile nuovo acquisto per i nerazzurri, che devono rinforzare la mediana: servono non meno di 30 milioni di euro.

La nostra opinione: Antonio Conte ha gli occhi fissi sulla linea mediana: visto che la pista per Vidal si è ormai raffreddata (dopotutto il Barcellona non sembra intenzionato a cederlo) e il Napoli non vuole privarsi di Allan, ecco che torna di moda il nome di De Paul dell'Udinese, già accostato più volte all'Inter nella stagione scorsa. Sicuramente sarebbe un innesto di valore, che abbina quantità e qualità, e sembra anche il momento giusto per prenderlo: dopotutto ormai il suo apprendistato italiano è giunto a buon punto ed è arrivato il momento che lui stesso dimostri di poter fare il "salto" in un top team.