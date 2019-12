Edicola: Juventus-Haaland, c'è l'offerta di 30 milioni; ADL sogna Allegri al Napoli

Juventus-Haaland: c'è l'offerta, pronti 30 milioni (comprese le commissioni)

Corriere dello Sport fa uno step in più rispetto a ciò che scriveva Tuttosport appena due giorni fa: da "La Juve ci pensa" a "C'è l'offerta". Il beneficiato sarebbe quell'Erling Haaland finito sul taccuino di tante big.

La nostra opinione. Il ragazzo è buono e nonostante l'età - è un classe 2000 ed è sempre bene ricordarlo - è già pronto per giocare da protagonista. La domanda è: è già pronto anche per la serie A? Come scrivevamo già due giorni fa, i margini di miglioramento sono ampi e se, come potrebbe succedere, Haaland finirà la stagione oltre quota 40 gol (è già a 27 in 20 partite!) difficilmente non andrà in una grande d'Europa. Il problema è che il ragazzo con queste cifre vorrà essere subito protagonista nella sua prossima squadra e questo forse al momento la Juventus non glielo può garantire, mentre altri club in Europa - leggi Dortmund e United - probabilmente sì. E questo potrebbe influire sulla scelta finale.

Bologna-Milan in chiave mercato: ballano Ibra, Kean e Piatek

Non si tratterà della "solita" partita di calcio: rossoblù e rossoneri, secondo il CorSpor, si giocano anche la possibilità di spartirsi tre attaccanti.

La nostra opinione. Ibrahimovic guarda con interesse la partita del Dall'Ara anche se probabilmente la sua decisione è già stata presa (vedi intervista a GQ) per il rossonero: resta da capire cosa succederà a Piatek, vero e proprio dilemma dell'attacco del Diavolo. Doveva essere, e lo era stato, il crack dello scorso mercato di gennaio, ma ad oggi resta un attaccante alla ricerca del gol: starà a guardare Ibra dalla panchina oppure cercherà una sistemazione da un'altra parte in caso di arrivo a Milanello dello svedese? Se la risposta dovesse essere la seconda, allora il Bologna di Mihajlovic, che tanto aveva messaggiato Zlatan nelle ultime settimane, sarebbe più che disposta ad accoglierlo. Al momento Kean, offerto da Raiola a mezza Italia dopo il flop inglese, resta sullo sfondo.

Ancelotti non molla: Genk ultimo appello?

Secondo il Mattino di Napoli, Carlo Ancelotti avrebbe salvato il proprio posto ma solo temporaneamente. Si fanno infatti tre nomi per il suo possibile sostituto in caso di débacle in Champions League: Massimiliano Allegri, Gennaro Gattuso ed Edy Reja.

La nostra opinione . "Non ho mai pensato di andarmene": Carlo Ancelotti è sembrato ancora convinto di avere la squadra in mano nel dopo-partita di Udinese-Napoli 1-1. Intanto i quotidiani scrivono "Il Napoli non sa più vincere", "Squadra senz'anima" e pensano negativo: come nel caso del Mattino che fa tre nomi. Il sogno di ADL sarebbe Max Allegri, anche se l'ex allenatore della Juventus ha già fatto sapere più volte che la sua volontà è di stare fermo sino al prossimo giugno (e intanto studia inglese); Gennaro Gattuso, più volte citato nelle ultime settimane sia per la panchina del Napoli che per quella della Fiorentina; Edy Reja sarebbe la soluzione nostalgia, per calmare le cose.