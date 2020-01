Juventus-PSG: grandi manovre per Mauro Icardi

Secondo Tuttosport a giugno la Juventus tenterà un nuovo affondo per Mauro Icardi. Il PSG riscatterà quasi certamente l'attaccante argentino (per 70 milioni di euro) con l'intenzione di trattenerlo. I bianconeri, tuttavia, rimangono vigili: Wanda Nara è rimasta a vivere a Milano con i figli e, secondo il quotidiano torinese, non è da scartare lo scenario che vuole Icardi di nuovo in Italia. E in questo caso la Juventus ci proverà perché l'ex capitano dell'Inter rimane un vecchio pallino.

La nostra opinione. Quello della Juventus sarebbe il terzo tentativo per Icardi. Nel 2018 l'affare Cristiano Ronaldo aveva stroncato sul nascere qualsiasi approccio con l'Inter, la scorsa estate la mancata cessione di almeno uno tra Dybala, Mandzukic e Higuain aveva impedito l'operazione. Ma è evidente che tra le priorità dei bianconeri ci sia una punta centrale in grado di garantire un considerevole bottino di reti. E il profilo di Icardi rimane uno dei più interessanti.

Inter: Giroud non arriva, si insiste per Kumbulla

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe ormai definitivamente tramontata la pista Inter-Giroud. L'operazione è considerata troppo onerosa dai nerazzurri che, invece, continuano a lavorare in prospettiva futura: nel mirino rimane Marash Kumbulla, 19enne difensore centrale albanese che si sta mettendo in luce con la maglia del Verona.

La nostra opinione. Un attaccante centrale e di peso (un vice Lukaku) serve all'Inter e su questo ci sono pochi dubbi. Tuttavia bene fa l'Inter a non investire eccessivamente per un giocatore di indubbio valore, ma ha pur sempre 33 anni. Decisamente più intrigante l'operazione Kumbulla, anche se per giugno: un innesto di qualità (complice la non più tenera età di Godin) è necessario anche se il centrale albanese al momento è una scommessa.

Napoli da record: spesi più di 90 milioni a gennaio

La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha già speso più di 90 milioni di euro a gennaio: 24 per Lobotka, 23 per Demme, 23,5 per Politano e 20 per Petagna (operazione per giugno), più altri 34 nel caso in cui andasse a buon fine l'operazione Amrabat. C'è quindi la possibilità che il Napoli diventi la società con maggiori investimenti fatti in una sessione di calciomercato invernale.

La nostra opinione. A fronte di queste spese è fuori discussione che il Napoli dovrà lavorare anche sul fronte delle cessioni. I principali indiziati a fare le valigie sono Koulibaly, Fabian Ruiz e Allan, e difficilmente De Laurentiis si opporrà a cessioni eccellenti di fronte a offerte adeguate. Il punto interrogativo riguarda il livello tecnico della squadra che, tra arrivi e partenze, rischia di abbassarsi.