Edicola: Juventus, la nuova idea è Willian. Milan-Ibrahimovic, sarà addio certo

Juventus, Willian manda segnali

Sulle pagine di Tuttosport come sempre spazio al mercato di casa bianconera. L’ultimo rinforzo individuato è Willian. Il brasiliano va in scadenza con il Chelsea proprio quest’anno e il suo contratto non è ancora stato rinnovato. “Mi hanno offerto 2 anni, io ne vorrei 3. Vorrei restare in Premier League, ma non escludo altri campionati”.

La nostra opinione . Sarri lo conosce, è un buon giocatore senza dubbio, ma non è il nome giusto per la Juventus. Perché? Tre motivi. 1. La Juventus ha bisogno di svecchiare e Willian ha 32 anni. 2. La Juventus ha bisogno di abbassare il monte ingaggi e Willian guadagna tanto. 3. La Juventus avrà bisogno, eventualmente, nel reparto offensivo, di una punta. Willian è l’ennesimo esterno offensivo, esattamente come Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado.

Ibrahimovic, a fine stagione l’addio al Milan

E’ l’apertura della Gazzetta dello Sport di questo 1 aprile. La Rosea è categorica: con il club nessun contatto, lo svedese si sente solo con Pioli. Ibrahimovich è deluso per un finale che si aspettava molto diverso: i piani della società non coincidono con i suoi. Sarà addio.

La nostra opinione . Il Milan perde una figura importante che nonostante tutto da gennaio aveva aiutato tantissimo la squadra a ritrovare un po’ di spirito. Prima ancora del giocatore, i rossoneri perdono la qualità di leadership di una figura di riferimento. Cosa che dovranno provare a ritrovare con qualcun’altro di altrettanto spessore o con una leader illuminato in panchina. Se così dovesse davvero essere, non sarà semplice per il Milan.

Inter, intrigo col Sassuolo sull’asse Sensi-Locatelli

Il Corriere dello Sport dà invece spazio alle vicende di casa Inter. Il riscatto di Sensi dal Sassuolo fissato sulla parola a 27 milioni a giugno potrebbe essere rivisto facendolo slittare al 2021. Oppure inserendo nell’accordo il centrocampista ex-Milan, che bene ha fatto in questa stagione ed è gradito anche al tecnico Antonio Conte.

La nostra opinione . Tanti dubbi di natura fisica intorno a Sensi, che aveva iniziato veramente alla grande ma si è poi perso dopo i problemi fisici. Locatelli può diventare un nome intrigante, ma sarebbe una mezza scommessa nonostante le capacità di Conte di saper cavare fuori il meglio praticamente da tutti. L’Inter avrebbe bisogno forse di qualche certezza in più. Ma in primis, in ogni caso, dovrà trovare una soluzione tattica con Eriksen. Da lì dovrà ripartire la costruzione del centrocampo titolare; e poi integrare giocatori funzionali al danese. Locatelli tutto sommato può essere uno di questi.