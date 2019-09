Edicola: Juventus, mal di pancia Dybala. Messi part-time in MLS?

Juventus: Dybala con il mal di pancia

Paulo Dybala non sta ricoprendo il ruolo che si aspettava in questa Juventus e secondo Tuttosport sta cominciando a sgomitare per emergere ed avere più spazio. Che non sia tranquillissimo, tra l'altro, è certificato anche dagli umori espressi pubblicamente dal fratello Gustavo Dybala, che su Twitter prima di rendere il proprio profilo privato e quindi inaccessibile aveva sentenziato: "Al violino manca una corda perché suoni bene". Riferimento piuttosto chiaro al mancato ingresso in campo dell'argentino che avrebbe potuto dare altre soluzioni a una Juventus in difficoltà vista al Franchi.

La nostra opinione: 14 minuti in 3 giornate di campionato. È questo lo score di Paulo Dybala in questo avvio di stagione, che in attesa dei nuovi spiragli che si apriranno con la Champions League è scivolato indietro nelle gerarchie della Juventus. Solo uno scampolo di partita contro il Napoli per la Joya argentina che a Firenze, anche a causa degli infortuni in serie che hanno condizionato le scelte del tecnico Maurizio Sarri, è rimasto in panchina per tutti i 90' dopo essersi scaldato per diverso tempo.

Messi part-time in MLS?

La nuova franchigia di MLS fondata da David Beckham si prepara al debutto nel calcio statunitense. Tanti gli obiettivi ambiziosi, tra cui Lionel Messi. Lo riferisce il britannico The Sun che nella sua edizione odierna parla di un clamoroso tentativo dell'Inter Miami per il fuoriclasse argentino: dopo una prima offerta a vuoto, la franchigia statunitense avrebbe presentato un nuovo rilancio e lo stesso Beckham avrebbe inviato il suo braccio destro a Londra per incontrare il padre di Messi.

La nostra opinione: il club americano vuole fare tutto il possibile per presentarsi fin da subito con una rosa di stelle di livello mondiale. Operazione complessa, considerando che lo stesso giocatore si è detto deciso a restare al Barcellona, anche se nei suoi piani futuri ci sarebbe effettivamente un approdo negli USA e l'idea di Beckham sarebbe quella di lasciarlo tornare a giocare al Barcellona quando la MLS è ferma, ovvero nel momento cruciale della stagione europea.

Matic, la Juve riprova

Secondo The Sun, la Juventus sarebbe tra le squadre interessate a ingaggiare Nemanja Matic nel 2020 a parametro zero. Anche se il Manchester United ha un'opzione per prolungare il contratto del serbo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza di giugno 2020, l'ex Chelsea ha già fatto sapere al suo allenatore di non digerire lo scarso impiego attuale.

La nostra opinione: la Juventus è maestra nel muoversi in anticipo e battere la concorrenza, soprattutto quando si parla di colpi a parametro zero. Paratici guarda ancora in casa Manchester United e, dopo De Gea, avrebbe messo nel mirino un possibile rinforzo a centrocampo. Nelle gerarchie di Solskjaer, Matic è dietro sia a Pogba che a McTominay ed è rimasto in panchina per le prime giornate di campionato scendendo in campo sabato 14 settembre per la prima volta, ma solo perché il francese era infortunato.