Edicola: Juventus, nel mirino c'è il 18enne Kaio Jorge, costa già 50 milioni di euro

La Juve pensa al futuro: il 2002 Kaio Jorge nel mirino

Il Corriere dello Sport riprende una notizia lanciata da El Mundo Deportivo, secondo la quale Juventus e Real Madrid starebbero duellando a distanza per assicurarsi i servigi di un classe 2002 brasiliano molto promettente: si tratta di Kaio Jorge, punta di diamanta della nazionale brasiliana Under 17, già soprannominato "il nuovo Vinicius Jr". Visto che sappiamo tutti dove è finito quest'ultimo i bianconeri cercano di muoversi in anticipo. "Piccolo ostacolo" il costo del cartellino del ragazzo: 50 milioni di euro.

La nostra opinione: La Juve guarda al futuro, e non è un caso: le ultime annate di calciomercato bianconero hanno dimostrato che la squadra di mercato guidata da Paratici ha sempre agito nella maniera più accorta possibile, anche se solitamente gli obiettivi erano giocatori giovani italiani, da bloccare e poi valutare, oppure calciatori già affermati, da prendere possibilmente a costo zero e rilanciare nel campionato italiano. Questa volta l'operazione è leggermente diversa: si va direttamente alla fonte del talento, ovvero in Brasile, a pescare un prospetto che quasi certamente rispetterà tutto ciò che di buono è stato detto e scritto su di lui. Parlano i fatti: già punto fermo della sua nazionale di categoria, a 18 anni compiuti il 24 gennaio ha esordito con gol tra i grandi del Santos in Copa Libertadores. Ecco perché la sua valutazione è già alle stelle ed è di 50 milioni di euro. Che dire, ormai le cifre sono queste e con un contratto in scadenza il 31 dicembre 2021 (tra un anno e mezzo) i tempi sono già stretti. Per gli appellativi - "nuovo Neymar" o "nuovo Vinicius Jr" - c'è tempo, per assicurarselo no. Con Higuain in semi-crisi e con un Ronaldo che probabilmente non durerà in eterno, è giusto anzi giustissimo pensare al futuro.

De Rossi verso il ritorno alla Roma: allenerà in Primavera?

L'arrivo di Friedkin spalanca le porte per il ritorno di Daniele De Rossi alla Roma: l'ex centrocampista potrebbe guidare la Primavera.

La nostra opinione: Daniele non lo ha mai nascosto: la sua voglia di Roma è tanta ed è visibile ogni volta che il discorso si sposta sul giallorosso. Allo stesso modo De Rossi non vuole essere una presenza ingombrante, quindi aspetterà il suo momento. Momento che sembra dover arrivare quando Friedkin prenderà il testimone da Pallotta: allora Daniele potrebbe prendere il posto di papà Alberto in Primavera, con quest'ultimo che diventerebbe supervisore del settore giovanile, in qualità di dirigente con Bruno Conti e Morgan De Sanctis. Prima però andrà preso il patentino, senza il quale De Rossi non può allenare: ciò che è certoè che si avvicina il gran ritorno di De Rossi alla Roma.

Inter: Conte vuole Izzo, scambio con Pinamonti

E' il Tuttosport a insistere su questa voce, che vuole Pinamonti di ritorno all'Inter, ma poi girato al Torino per dare Armando Izzo ad Antonio Conte. L'agente dei due giocatori è lo stesso e si chiama Mino Raiola...

La nostra opinione: Destini incrociati e già quasi definiti quelli di Pinamonti e Izzo, se si parte dal fatto che condividono lo stesso procuratore. Come funzionerebbe? Pinamonti, attualmente al Genoa, sarebbe ripreso dall'Inter per 20 milioni (lo aveva ceduto a 18 milioni a febbraio), e poi girato al Torino, dove troverebbe Moreno Longo che lo ha già allenato al Frosinone e ha un debole per lui. A Conte però piace Armando Izzo, jolly di difesa, quindi si può ipotizzare uno scambio tra i due giocatori: nel caso bisognerà valutare la formula del passaggio di consegne. Ma si può fare.