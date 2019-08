Edicola: L'Inter alza l'offerta per Sanchez: lunedì si può chiudere. Neymar resta al PSG?

Inter, Sanchez c’è aria di disgelo: lunedì si chiude

Dopo una lunga giornata di trattative sull’asse Londra-Milano, Inter e United sono più vicine a sbloccare l’affare Alexis Sanchez. Come riferiscono sia la Gazzetta dello Sport che il Tutto Sport, Marotta ha alzato a 4,5 milioni di euro l’offerta d’ingaggio ottenendo un disgelo da parte del club inglese. La trattativa ha ripreso a muoversi veloce e c’è fiducia di chiudere lunedì l’affare. Prossima settimana sarà decisiva anche per chiudere l’arrivo di Biraghi, affare che può decollare se Dalbert si convincerà ad accettare il trasferimento in viola mentre Icardi, dopo aver rifiutato Napoli, resta in attesa di una mossa della Juventus che però per tentare l’affondo last minute deve liberarsi di due attaccanti... Complicata, se resterà all’Inter Conte non intende reintegrarlo. Rimarrà ai margini fino a gennaio, quando si proverà a venderlo...

La nostra opinione: Pur con la grana Icardi ancora non risolta (e la sensazione è che non si risolverà), l’Inter ha la necessità di consegnare a Conte almeno un’altra punta di livello e un esterno a tutto fascia capace di far rifiatare Asamoah. Per questo motivo siamo convinti che prossima settimana i nerazzurri piazzeranno l’assalto decisivo per chiudere sia Sanzhez, sia Biraghi. Se ci sarà spazio per un altro colpo a centrocampo è dura da vedere, a Conte non dispiacerebbe avere ancora alle proprie dipendenze Vidal ma molto dipende da come andrà a finire la trattativa Neymar.

Neymar-PSG prove di dialogo: cessione rimandata a gennaio?

Non solo Inter e Juventus faticano a piazzare esuberi scomodi, anche il PSG rischia di ripartire da un Neymar scontento sul groppone. A confermarlo è l’Equipe che dopo giorni in cui sosteneva come il futuro di O’Ney sarebbe stato o al Real Madrid o al Barcellona ora crede il brasiliano possa rimanere a Parigi almeno fino alla sessione invernale. Dalla Spagna però il quotidiano Sport è convinto che nei prossimi giorni, il Barcellona proverà una nuova proposta 100 milioni più una contropartita tecnica da scegliere nella rosa attuale e un altro giocatore (o un corposo conguaglio), da scegliere fra 12 mesi...

La nostra opinione: Come i colleghi dell’Equipe anche noi siamo convinti che pure Neymar si sia rassegnato a proseguire la propria avventura al PSG. Troppo complicato portare a termine una trattativa così astronomica per costo cartellino, contrapartite tecniche ed ingaggio al giocatore (Neymar pretende un contratto almeno quadriennale da 37 milioni di euro all’anno) in una settimana o poco più. La convocazione di Tuchel per la sfida contro il Tolosa è un chiaro segnale di come ci sia la voglia di tornare alla normalità e seppellire l’ascia di guerra.

Kalinic ha l’accordo con la Roma, Rugani-Riccardi scambio in stand-by

Secondo il Corriere dello Sport sarà Nicola Kalinic la punta di scorta che completerà l’attacco dei giallorossi. Petrachi ha già un accordo di massima col croato ma prima di tentare l’affondo con l’Atletico Madrid, che è disposto a lasciare partire l’ex centravanti di Milan e Fiorentina, deve piazzare Schick che non è ancora convinto se accettare il prestito al Red Bull Lipsia. Prossima settimana Juventus e Roma si siederanno a un tavolo anche per provare a chiudere Rugani, la forbice però attualmente è di 10 milioni.. Troppo alta per pensare che l’affare possa andare a buon fine. Ma c’è ancora tempo...

La nostra opinione: Come vice Dzeko, Kalinic potrebbe offrire più garanzie alla Roma di uno Schick che appare ormai sfiduciato ed ha bisogno di cambiare aria per provare a ritrovarsi. Possibile anche che da qui al 2 settembre si sblocchi la trattativa per Rugani, i giallorossi se vogliono davvero lottare per il quarto posto e fare un buon cammino in Europa League hanno bisogno di un centrale affidabile che rimpolpi la batteria di stopper che, al momento, comprende Fazio, Juan Jesus e Mancini... La sensazione è che la Juve abbia bisogno di vendere e più passeranno i giorni più la Roma potrebbe strappare un prezzo di favore e portarsi a casa il 25enne difensore toscano.