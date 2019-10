Edicola: L'Inter lavora al rinnovo fino al 2025 di Esposito. Roma, c'è Rodwell in prova

Juventus, Mbappé, Haland, Neymar o Pogba: quale sarà il nuovo colpo da 100 milioni?

" Siamo sempre pronti a cogliere ogni opportunità [Pavel Nedved, 24/10/2019] "

Il Tutto Sport è pronto a scommettere che la Juventus nell’estate 2020 farà un nuovo colpo da 100 milioni. L’identikit del nuovo botto di mercato in stile “CR7” secondo il quotidiano torinese è quello di un giocatore di valore assoluto, o una giovane star in stile Kylian Mbappé, Joao Felix o il giovane bomber del Salisburgo Håland oppure star non giovanissime ma già planetarie come Paul Pogba, Neymar o Mohamed Salah. Arriveranno davvero?

La nostra opinione: L’aumento di capitale da 300 milioni euro approvato ieri è un chiaro segnale di come la Juventus ha l’ambizione di attentare nel prossimo triennio o quadriennio nella top three del calcio europeo e per puntare all’eccellenza mondiale è necessario prendere nuovi top player. Dunque meglio non mettere limiti alla provvidenza, anche se sbilanciarsi su quale sul nome ora è come affidarsi alla sfera di cristallo. Se l’idea è quella di ambizione massima, puntare su Mbappé, Neymar o Salah sarebbe l’ideale, in ottica futura invece assicurarsi Håland sarebbe un colpo in prospettiva in stile de Ligt.

Esposito-2025: l’Inter lavora al rinnovo

L’Inter vuole blindare Sebastiano Esposito. Dopo il folgorante esordio in Champions League la società nerazzurra punta a tenerselo stretto e secondo il “Corriere dello Sport” l’idea è quella di firmarlo fino al 2025 con un contratto all’altezza.

La nostra opinione: Mossa lungimirante quella dell’Inter, Esposito è un talento che già negli scorsi mesi aveva fatto salivare diversi top club esteri (il PSG su tutti). Ha qualità e potenzialità da top player e sotto Conte può crescere ancora di più e diventare uno dei talenti più fulgidi del calcio italiano.

Video - Sebastiano Esposito, una stella nata nel 2002: ma che altro è successo quell'anno? 01:36

Roma, c’è Rodwell in prova per affrontare l’emergenza infortuni

Senza Cristante, Diawara e Lorenzo Pellegrini, il cui rientro è previsto per il 2020, la Roma allunga la rotazione in mediana con Jack Rodwell, che ieri ha anche assistito alla partita e verrà provato nei prossimi giorni. Reduce da un annata al Blackburn in Championship (21 presenze e 1 gol), il 28enne di Southport oggi si sottoporrà alla visite mediche e si aggregherà alla squadra e proverà a guadagnarsi un contratto almeno fino a gennaio.

La nostra opinione: Col mercato chiuso e l’infermeria piena, la mossa della Roma di andare a pescare dal mercato degli svvincolati è disperata ma necessaria. I giallorossi non possono pensare di arrivare a gennaio con un solo centrocampista centrale di ruolo e nemmeno e hanno necessità di tappare la falla con una soluzione di emergenza. Che impatto potrà avere Rodwell? Probabilmente minimo, un semplice rincalzo da utilizzare a fine partita per far rifiatare i vari Veretout, Pastore e Zaniolo. Nella speranza che la maledizione infortuni non torni a colpire in quel di Trigoria.