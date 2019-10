Edicola: la Juventus ci riprova per Icardi e Pogba, il Milan sacrifica Piatek

Icardi e Pogba, ecco gli obiettivi della Juventus

La Juventus intende mettere a segno almeno un colpo top, se non due, nella prossima estate secondo Tuttosport. Il ds Paratici studia le mosse per la prossima campagna di rafforzamento. Primo obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, quello del ritorno di Pogba, sempre nei pensieri dei bianconeri. Secondo obiettivo primario per la Juve è Mauro Icardi, per il quale si attenderanno gli sviluppi dei discorsi tra PSG e Inter.

La nostra opinione: il giocatore francese vuole lasciare il Manchester United e dirà di no alla proposta di rinnovo milionario dei Red Devils. Il contratto è in scadenza nel 2021 ma gli inglesi possono prolungare con un'opzione unilaterale fino al 2022. Per quanto riguarda Icardi, qualora non ci fosse il riscatto da parte dei francesi, l'assalto sarebbe automatico. La Juve dovrà comunque fare i conti con l'Inter, anche se ci sentiamo al momento di escludere un ritorno della società nerazzurra sui propri passi dopo la telenovela e il tentativo di liberarsi del classe '93 in tutti i modi.

Il Milan sacrifica Piatek?

Il Corriere dello Sport ipotizza una convivenza difficile per Leao e Piatek nel 4-3-3 di Stefano Pioli. Un buon motivo per il quale, nelle riflessioni di mercato cui aveva accennato Boban, potrebbe, a sorpresa, rientrare proprio Piatek che potrebbe essere sacrificato per trattenere Leao, già finito nel mirino dei top club.

La nostra opinione: il Milan riparte da Pioli, dopo l'esonero di Giampaolo, ma con diversi punti interrogativi. Il nuovo tecnico dovrà ridare un'identità alla squadra e confrontarsi con problematiche anche tattiche piuttosto scomode. Il portoghese ha mostrato talento e margini di miglioramento notevoli. Viceversa il polacco ha manifestato una preoccupante involuzione.

Fiorentina su Tonali

La Juventus e numerose big estere hanno messo gli occhi su Sandro Tonali, ma non intende arrendersi la Fiorentina, che già in estate ci aveva provato. Secondo il Corriere dello Sport, il ds viola Pradé andrà di nuovo all'assalto mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro a gennaio.

La nostra opinione: Sandro Tonali è uno dei migliori giovani talenti del nostro calcio e anche in Serie A con il Brescia sta confermando tutte le sue doti. Quest'anno i lombardi sono riusciti a trattenerlo, ma sarà molto difficile che ci riescano nel prossimo futuro. L'asta è aperta.