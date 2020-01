Edicola: la Juventus offre Rabiot per arrivare a Pogba, Roma su Mariano Diaz

Juventus, ecco la contropartita per prendere Pogba

Secondo 'The Sun', la Juventus vorrebbe fare un tentativo per Paul Pogba già in questa sessione di mercato: il Manchester United valuta il cartellino la bellezza di 100 milioni di euro, cifra addolcita dall'inserimento di una contropartita che potrebbe essere Adrien Rabiot. Cercato dallo United anche in estate prima che decidesse di approdare a Torino da svincolato, il francese completerebbe un'operazione tutta transalpina.

La nostra opinione: il rapporto tra Paul Pogba e l'ambiente dei Red Devils è tutt'altro che idilliaco: colpa delle recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, che ai microfoni di 'La Repubblica' ha duramente attaccato la società per mancanza di ambizione nel breve e lungo periodo. Parole che hanno infastidito il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che però ha preferito glissare pubblicamente e parlarne in privato con il giocatore. L'ex PSG permetterebbe alla Juventus di coprire un costo di 30 milioni: l'esborso economico sarebbe dunque di 70 milioni, considerate le richieste avanzate dagli inglesi che a Pogba hanno fatto capire di non tollerare più le uscite del suo agente.

La Roma punta su Mariano Diaz

Si valutano diverse soluzioni in casa Roma e l'ipotesi che ora circola con maggiore insistenza è quella di un arrivo in giallorosso del 26enne Mariano Diaz del Real Madrid, che con i Blancos finora in questa stagione non ha ancora collezionato presenze. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'.

La nostra opinione: la Roma continua la caccia a un vice-Dzeko. Kalinic, bocciato da Fonseca, potrebbe andare via anche se il ds Petrachi dice che non è sul mercato. L'attaccante classe '93 che interessa alla Roma non rientra più nei piani di Zinedine Zidane, che in conferenza stampa lo ha in pratica liberato spiegando che "ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui, si allenano, poi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose. Vedremo".

Inter, ecco l'alleato per arrivare a Vidal

Vidal è tornato regolarmente dalle vacanze natalizie ed è anche stato convocato per il derby contro l'Espanyol, ma l'Inter non molla: secondo 'La Gazzetta dello Sport', a questo punto assume un'importanza fondamentale l'opera di mediazione che dovrà essere svolta dal suo agente Fernando Felicevich, colui che si occupò in prima persona del trasferimento di Alexis Sanchez all'Inter. A Felicevich il compito di convincere il Barcellona ad accettare la proposta nerazzurra di 12 milioni, respinti categoricamente di fronte a una richiesta di 20 che dalle parti di Milano sembrano un po' troppi.

La nostra opinione: mai come ora, la sessione invernale del calciomercato può rappresentare un'arma primaria per provare a contendere lo Scudetto alla Juventus: lo sa bene l'Inter, le cui chances di vittoria finale passano proprio dall'operato svolto dai suoi dirigenti nelle prossime settimane. Marotta e Ausilio vogliono regalare a Conte ciò di cui ha bisogno. Nella testa del tecnico salentino c'è l'idea di riabbracciare Arturo Vidal, bloccato però in quel di Barcellona dalle ultime parole di Ernesto Valverde: "Alena è partito, non pensavo che sarebbe andato via così presto, ma ha avuto questa possibilità grazie alla clausola. Ora abbiamo un giocatore in meno a centrocampo, non mi aspetto più nessuna uscita. Abbiamo quelli che abbiamo e quelli della squadra B".