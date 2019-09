Edicola: la Juventus per risolvere l'emergenza terzini studia Wendell e pensa a Hysaj

Immobile furioso per l’esclusione con la Lazio: convoca gli agenti a Milano

Sembrava un caso chiuso, lunedì con le scuse del calciatore tramite i social network, invece l’esclusione di Ciro Immobile dall’undici dei titolari in Inter-Lazio rischia di lasciare delle ruggini nell’ambiente biancoceleste, almeno stando a quanto racconta il Messaggero. Secondo il quotidiano romano, il centravanti della Lazio ieri quando ha scoperto di non rientrare nell’undici titolare, ha convocato d’urgenza il proprio agente Alessandro Moggi all’Hotel Melià manifestando tutto il proprio malcontento per l’equivoco col tecnicoInzaghi. I procuratori hanno tranquillizzato l’attaccante campano e il caso dopo questa esclusione punitiva dovrebbe rientrare definitivamente ma secondo il Messaggero, Immobile nell’anno dell’Europeo non vuole evitare che eventuali diatribe o sfuriate possano evitargli di scendere in campo regolarmente e magari possano fargli perdere chance per mettersi in mostra e mostrare il suo valore.

La nostra opinione: Immaginare che il legame fra Lazio e Immobile si scinda prima dell’estate è francamente impossibile. Il centravanti campano è il giocatore più pagato della formazione biancoceleste (percepisce un ingaggio da 3 milioni annui) ed è la stella del club di Lotito. Inzaghi lo ha voluto punire per ribadire la propria inattaccabile leadership sul gruppo ed evitare che altri giocatori possano nel breve/medio periodo replicare il suo pessimo comportamento. Già ieri Ciro ha giocato la seconda parte del match contro i nerazzurri e domenica tornerà regolarmente tra i titolari perché la Lazio ha bisogno dei suoi gol per riscattare un avvio di stagione al di sotto delle aspettative della vigilia.

Juventus, senza terzini: mirino su Wendell del Bayer Leverkusen

I contemporanei infortuni di Danilo e De Sciglio hanno fatto chiaramente capire ai dirigenti che a gennaio i dirigenti bianconeri dovranno correre ai ripari per garantire alternative in questo ruolo a Maurizio Sarri. Secondo Calciomercato.com le idee non mancano a Paratici che già prossima settimana visionerà da vicino Wendell, laterale basso classe 1993 del Bayer Leverkusen che il club tedesco valuta 20 milioni di euro. Possibile anche un ritorno di fiamma per Hysaj, ai margini al Napoli e fedelissimo di Sarri, mentre per giugno restano i fari puntati su Meunier, esterno difensivo in scadenza di contratto e che si può liberare a costo zero.

La nostra opinione: Dopo la cessione di Cancelo e Spinazzola in estate e il contemporaneo passaggio in prestito di Pellegrini al Cagliari, si era intuito che la Juventus potesse andare in difficoltà sui laterali di difesa e la cosa si è puntualmente materializzata già all’inizio di stagione. La Juventus alla vigilia del trittico SPAL-Bayer Leverkusen-Inter si presenta con il solo Alex Sandro arruolabile e con l’adattato Juan Cuadrado terzino destro improvvisato. Urgono dei correttivi a gennaio e, al netto dei rapporti difficili di mercato con il Napoli, la soluzione migliore potrebbe essere quella di garantire a Sarri, il pretoriano Hysaj, che in questa stagione ha giocato la miseria di 6 minuti contro la Fiorentina.

Il Real Madrid sogna di strappare Eriksen a gennaio per convincere Pochettino a firmare

Secondo il Daily Mirror il Real Madrid a gennaio darà l’assalto a Christian Eriksen, convincendolo a firmare un precontratto a gennaio e strapparlo a costo zero dagli Spurs. Con questa firma i Blancos sperano di strappare il sì di Pochettino, che è il tecnico che stuzzica più la fantasia di Florentino Perez nel caso in cui la cura Zidane non dia i frutti sperati.

La nostra opinione: Il Real Madrid ha bisogno di essere svecchiato e ripartire forse da una pagina bianca per tornare lo squadrone che dominava in Europa e in Spagna. Pochettino, che sembra ormai giunto al termine del suo ciclo al Tottenham e ha vissuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative (7° posto in Premier League a -10 dal Liverpool capolista ed eliminato dalla Carabao Cup al primo turno dal Colchester City, club di quarta serie), potrebbe essere l’uomo giusto ed insieme ad Eriksen (che a costo zero sarebbe certamente un affare) ricostruire un Real giovane e forte.