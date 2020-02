Edicola: la Juventus punta a Gabriel Jesus, per l'Inter sbuca l'idea Vertonghen

Juventus, spunta Gabriel Jesus

In estate i bianconeri proveranno a ringiovanire anche il parco attaccanti e sull’agenda di Paratici arriva il nome di Gabriel Jesus. La valutazione del City però è alta: 70 milioni di euro: il nome però è gradito anche a Maurizio Sarri e alla sua idea di calcio. La squalifica delle coppe cambia le prospettive dei Citizen e non tutti potrebbero rimanere sulla barca come invece pare abbia intenzione di fare Guardiola.

La nostra opinione. Più che sul parco attaccanti, dove comunque ai bianconeri un nome ulteriore servirà, la priorità per il futuro per la Juventus deve essere il centrocampo. Il maggiore investimento deve arrivare lì, dove alla Juve, dopo i mezzi flop Rabiot e Ramsey, servirà qualità, spessore ed esperienza.

Udinese, il Chelsea punta Musso

Juan Musso è finito nel mirino del Chelsea. Il club londinese non sarebbe soddisfatto del rendimento dello spagnolo Kepa e ha così cominciato a seguire l’estremo difensore dell’Udinese. Per Musso il club friulano chiede 30 milioni. Una trattativa che può decollare in estate.

La nostra opinione. Buon portiere, uno dei migliori di questo campionato. Kepa è probabilmente superiore come valore massimo, anche se effettivamente in questa stagione non sta convincendo. Comprensibile che il Chelsea si guardi intorno: considerando però quanto è stato pagato Kepa solo un paio di stagioni fa, difficile che se ne disfi perdendo un tale investimento senza concedere ancora un po’ di fiducia al giovane spagnolo.

Inter, idea Vertonghen

Il centrale del Tottenham è tra i prossimi parametri zero che non hanno ancora rinnovato. E’ scattato così l’interesse dell’Inter, scrive il Corriere dello Sport, con l’agente del belga che sta raccogliendo le offerte dei principali club europei. Ci sono anche i nerazzurri, in ottica di un’uscita futura di Godin, che nella difesa a 3 di Conte non ha mai pienamente convinto e potrebbe fare le valigie.

La nostra opinione. Nome interessante, anche questo caso di grandissima esperienza e che soprattutto conosce effettivamente meglio come muoversi nella difesa a tre. C’è da vedere in che tipo di asta si aprirà a livello del contratto offerto, specie per un ragazzo che è entrato nelle 32 Primavere. Di certo c’è che Vertonghen è una sicurezza.