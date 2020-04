Edicola: La Juventus sfida il Milan per Milik. L'Inter pensa a Kean per sostituire Lautaro

La Juventus irrompe su Milik

Il Tutto Sport apre l’edizione odierna della propria edizione con un’indiscrezione assolutamente inedita: secondo il quotidiano torinese, nella corsa ad Arkadiusz Milik, centravanti polacco – con contratto in scadenza il 30 giugno 2021 – c’è anche la Juventus non solo Milan, Schalke 04 ed altri club esteri. Il polacco piace perché è Under 30, ha già dimostrato di poter segnare con continuità nel nostro campionato e di saper incidere anche entrando a gara in corsa. Dopo Higuain sarà un altro ex attaccante del Napoli, il numero 9 del centravanti bianconero?

La nostra opinione: Ipotizzare scenari di mercato in questo momento per un top club come la Juventus è molto complicato, specie in questo periodo in cui non si riesce a capire quale sarà il budget a disposizione e quanto sarà massiccio il contenimento dei costi che, a cascata, tutte le squadre europee dovranno apportare. Riteniamo che il primo nome che la Juventus proverà sondare per la voce centravanti sarà Mauro Icardi, vecchio pallino sia di Paratici che di Maurizio Sarri, che l’avrebbe fortemente voluto a Napoli quando Higuain si trasferì a Torino. Arrivare all’argentino di proprietà dell’Inter però è tutto fuorché scontato, Milik potrebbe essere un affare più a buon mercato anche se De Laurentiis è un osso duro e venderà cara la pelle. Staremo a vedere... Di sicuro prima c’è da risolvere la grana Higuain, giocatore con un contratto da 7,5 milioni di euro netti per altri 12 mesi e che sarà difficile tentare di sbolognare, in un mercato in cui certi ingaggi se li potranno permettere davvero in pochi.

Inter, suggestione Kean per sostituire Lautaro?

Mentre i quotidiani catalani ribadiscono come il Barcellona stia continuando a lavorare per portare in Catalogna Lautaro Martinez, puntando sulla formula del conguaglio più contrapartite tecniche: il Tutto Sport fa un nome nuovo nella ridda di potenziali attaccanti che potrebbero sostituire l’argentino: Moise Kean. Vecchio pallino di Marotta, poco a suo agio all’Everton: Kean potrebbe essere una scommessa a buon mercato per poi investire il tesoretto in un altro ruolo come Chiesa o eventualmente un centrocampista da affiancare ai vari Brozovic, Barella ed Eriksen.

La nostra opinione: Premesso che come già detto altre volte in questa rubrica, ci penseremo non dieci ma cento volte prima di privarci di Lautaro Martinez, puntare su Moise Kean ci sembrerebbe un’idea rischiosa specie con un allenatore come Antonio Conte, che ha sempre privilegiato il bene del gruppo e ha mostrato scarso feeling con giocatori dalla personalità esuberante come quella del giovane attaccante scuola Juve. Certamente Kean all’Everton in questa sua prima stagione non ha mostrato i lampi abbaglianti di talento che avevano fatto esaltare tanti tifosi juventini e l’Inter ha già in rosa un attaccante italiano, molto giovane dal grandissimo potenziale come Esposito. Se davvero Lautaro lascerà l’Inter serve un attaccante capace di garantire 15-20 gol da subito... Non un giocatore da rigenerare.

Bagarre Mertens: il Chelsea alza la proposta per il belga

Non solo l’Inter, secondo il Corriere dello Sport c’è una società inglese in pole position per assicurarsi le prestazioni di Dries Mertens: il Chelsea. I Blues nelle ultime ore hanno alzato la proposta e vorrebbero tesserare il belga come attaccante di scorta al posto di Olivier Giroud. Mertens tentenna ma secondo il quotidiano romano potrebbe accettare l’idea di lasciare la Serie A per trasferirsi alla corte di Lampard, sia per una questione monetaria sia perché si sta rendendo conto di non poter vestire un’altra maglia di un club italiano al di fuori di quella del Napoli...

La nostra opinione: Per i tifosi del Napoli perdere Mertens rappresenterebbe un colpo ferale. Il folletto belga, dopo Hamsik, ha preso lo scettro di giocatore straniero più amato e rappresentativo della città e se lascerà l’azzurro sarà esclusivamente per firmare l’ultimo contratto pesante della sua carriera. De Laurentiis negli scorsi mesi sembrava essersi avvicinato molto e la nostra idea è che, come accaduto recentemente per Insigne, alla fine anche Ciro possa decidere di restare a Napoli e chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio.