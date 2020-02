Edicola: la Juventus studia Chiesa e Pogba spinge per tornare. Nel PSG scoppia il caso Mbappé

Juventus, Chiesa osservato speciale e Pogba spinge per il ritorno

Il Tutto Sport dedica la propria apertura a Federico Chiesa, l’osservato speciale numero uno di Juventus-Fiorentina. Secondo il quotidiano torinese dalla prossima estate, il talento azzurro potrebbe giocare proprio a Torino anche se Commisso preme per provare a fargli firmare un rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022) in modo da poter poi discutere l’eventuale cessione da una posizione di forza. E per l’estate il ritorno di Pogba resta l’obiettivo numero uno.

La nostra opinione : Chiesa dopo questa annata alla Fiorentina deve necessariamente pensare di spiccare il volo in un club più importante. E la Juventus potrebbe essere la soluzione ideale anche se l’Inter non va sottovalutata e l’ipotesi di un duello non è affatto da escludere. Come ha dimostrato l’affare Kulusevski, la Signora è molto presente su tutti i giovani talenti più promettenti del calcio italiano. E per questo non è affatto da escludere che Chiesa vestirà la maglia bianconera. Come sempre la differenza la farà la valutazione che la Fiorentina farà del cartellino, se la valutazione schizzerà sopra i 60 milioni senza l’inserimento di contropartite tecniche i bianconeri potrebbero anche decidere di non tentare l’affondo.

Atletico furioso con Cavani, non arriverà a giugno

In Spagna hanno fatto molto rumore le parole del presidente dell’Atletico Madrid, Cerezo contro l’entourage di agenti di Edinson Cavani: l’attaccante uruguaiano che sarebbe dovuto diventare il rinforzo dei Colchoneros per questa sessione di mercato e invece alla fine è rimasto al PSG: “E' vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati”.

La nostra opinione : Dopo questo j’accuse è improbabile che Cavani a giugno si trasferisca a Madrid, sponda Atletico. Più probabile che a costo zero, il 33enne uruguagio decida di accettare la corte serrata che l’Inter Miami di David Beckham gli fa ormai da mesi ed accetti di chiudere la sua carriera in MLS. Staremo a vedere ma se sono vere le voci di una proposta da 11 milioni di dollari a stagione, sarebbe difficile per il Matador rinunciare all’ultimo contratto importante della sua vita.

Mbappé-Tuchel cambio ad alta tensione, a giugno sarà divorzio col PSG?

Chiudiamo con una vicenda che ha fatto molto rumore nella serata di ieri in Francia. Nel roboante successo del PSG col Montpellier (5-0), Mbappé è stato tolto dal campo dopo 69’ ma non ha gradito per nulla la decisione di Tuchel col quale ha battibeccato per diversi secondi prima di andarsi a sedere in panchina visibilmente arrabbiato e deluso. Il tecnico tedesco a fine gara ha tirato le orecchie al suo bomber: “Non va bene perché apre rumors non necessari e diventa una distrazione. Non sono arrabbiato ma sono triste perché non è necessario. Sono l’allenatore, qualcuno deve decidere”.

La nostra opinione: Quando iniziano ad esserci questi segnali non è mai una bella notizia per gli allenatori e per gli stessi club. Da qui a dire che Mbappé e il PSG siano ai ferri corti ce ne passa ovviamente ma di sicuro come ha detto Tuchel queste reazioni non fanno che acuire i rumors. E in questa fase della stagione non è mai una cosa positiva...