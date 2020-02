Edicola: la Juventus vuole blindare Dybala fino al 2025 ma il sogno è van Dijk

Dybala-Juve fino al 2025

Le trattative per il rinnovo di Dybala con la Juventus, come riporta Tuttosport, stanno per iniziare dopo qualche abboccamento. Il contratto attuale scade a giugno 2022 e per la nuova firma fino al 2025 l'attaccante avrebbe chiesto una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione, ben al di sopra degli attuali 7 milioni. L'incontro con Jorge Antun, storico amico della famiglia Dybala e uomo di riferimento nelle trattative, non è ancora stato fissato, ma molteplici sono stati i contatti negli ultimi mesi. Le parti dovrebbero iniziare ad affrontare concretamente la questione probabilmente dopo la gara di ritorno degli ottavi di Champions League.

La nostra opinione: vicino alla cessione durante lo scorso calciomercato estivo, Paulo Dybala potrebbe presto rinnovare la sua permanenza alla Juventus. Con umiltà e determinazione, infatti, la Joya si è messa a disposizione di Maurizio Sarri che gli ha concesso sempre più spazio: il suo bottino fin qui è di 11 gol e 11 assist in 28 partite. Così, se la scorsa estate il suo addio fu vagliato con attenzione dalla società, adesso la priorità è il rinnovo del contratto, nonostante all'orizzonte restino gli interessi delle migliori società europee: PSG, Real e Atletico Madrid, Manchester City e United. In caso di affondo, però, dovranno presentare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro, valutazione imposta dalla Juventus per l'eventuale cessione del calciatore.

Van Dijk in bianconero?

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia secondo cui la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Virgil van Dijk, per il quale sarebbe pronta un'offerta shock tra i 150 e i 180 milioni di euro. Subito il Liverpool sarebbe passato al contrattacco, intavolando la trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale olandese. Secondo quanto riportato dall'emittente CCN, non si tratta di una follia.

La nostra opinione: il vice Pallone d'Oro deve decidere se prolungare il suo contratto con i Reds. In caso di vittoria della Premier League (che ormai sembra solo una formalità visti i 22 punti di vantaggio sul Manchester City, ndr) van Dijk potrebbe voler provare una nuova esperienza. Il difensore centrale potrebbe essere ben felice di raggiungere il connazionale de Ligt a Torino per formare una coppia tutta Oranje e, soprattutto, di poter giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Insomma, in caso di addio al Liverpool, la sua prima scelta sembra ricadere proprio sulla Juventus. Ad allettarlo è anche la possibilità di far tornare i bianconeri sul tetto d'Europa, impresa già riuscita con il Liverpool di Klopp ormai prossimo campione d'Inghilterra.

Jorginho, l'agente strizza l'occhio a Sarri

Come riportato dal Daily Mail e dal Corriere dello Sport, Jorginho è stato associato alla Juventus dove il 28enne ritroverebbe il suo maestro Maurizio Sarri che lo ha già allenato al Chelsea e al Napoli. L'agente del giocatore Joao Santos ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, spalancando le porte al possibile approdo del suo assistito alla Juve:

" Jorginho da Sarri la prossima estate? Perché no? Sono certo che arriveranno proposte importanti, le valuteremmo insieme al Chelsea "

La nostra opinione: piedi buoni e tempi giusti, così Jorginho si è preso il Chelsea lo scorso anno e allo stesso modo si è guadagnato la conferma agli ordini di Frank Lampard. Il nuovo manager dei Blues ha visto nel centrocampista classe 1991 il giocatore giusto per la sua nuova squadra e per puntare al quarto posto che porta in Champions League. Oggi Jorginho è un uomo felice a Londra, anche se nella prossima finestra di calciomercato alcune cose potrebbero cambiare. L'ex Napoli guarda al futuro e pensa ad Euro 2020 sperando di essere l’uomo di riferimento per l'Italia di Roberto Mancini. L’agente Joao Santos spera che il suo assistito disputi un grande torneo anche in chiave mercato.