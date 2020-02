Edicola: la Sampdoria crolla e adesso la panchina di Ranieri è a rischio

Sampdoria, che batosta! E ora Ranieri rischia

Secondo il Corriere dello Sport, dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 a Marassi contro la Fiorentina, la posizione di Claudio Ranieri non sarebbe più così salda. L'interrogativo più grande riguarda la tenuta mentale di una squadra che contro i viola si è letteralmente sciolta di fronte alle prime difficoltà.

La nostra opinione. La Sampdoria sta vivendo un momento estremamente delicato anche a livello societario a seguito delle dimissioni del vicepresidente vicario che hanno provocato la caduta dell'intero CdA. In questo contesto siamo convinti che l'ultimo responsabile sia Claudio Ranieri: c'è una salvezza da portare a casa e la sua esperienza sarà fondamentale. Ecco perché un cambio di allenatore adesso sarebbe una decisione illogica e pericolosa.

Crisi Roma: Petrachi rescinde prima di giugno?

La Gazzetta dello Sport analizza la crisi della Roma di Paulo Fonseca, protagonista di un avvio 2020 da incubo. Secondo il quotidiano milanese a finire sul banco degli imputati è il direttore sportivo Gianluca Petrachi: a lui vengono addebitati un mercato estivo non all'altezza, la svalutazione di diversi giocatori (su tutti Under e Kluivert) e l'innesto a gennaio di rinforzi che non si stanno rivelando tali (Perez e Villar). Il ds potrebbe addirittura rescindere prima di giugno il contratto che lo lega ai giallorossi.

La nostra opinione. Quando una squadra vive un tracollo come quello della Roma di questo ultimo mese individuare un unico responsabile è riduttivo e un po' forzato. È evidente che le colpe vadano suddivise tra tutte le componenti, dai giocatori al tecnico, dalla dirigenza alla proprietà. Probabilmente Petrachi ha sbagliato qualcosa e questo è fuori discussione: ma prendersela solo con lui sarebbe un errore.

Klopp: "Io in Italia? In vacanza sicuro, per lavoro chissà..."

Nel corso di un'intervista rilasciata a RaiSport, Jurgen Klopp ha risposto alla domanda circa un eventuale futuro in Italia. La risposta del tecnico tedesco del Liverpool lascia aperte poche porte: "Verrò in Italia perché dopo la fine della mia carriera avrò voglia di viaggiare. Amo il vostro paese, il tempo e il cibo fantastico. Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l'italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà...".

La nostra opinione. Molto difficilmente il Liverpool dei record si priverà di Jurgen Klopp, senza dubbio il punto di riferimento attuale per i tecnici di tutta Europa. Ecco quindi che, seppure a malincuore, tocca riconoscere che le possibilità di vederlo allenare in Italia siano davvero minime almeno al momento, considerando anche che i Reds hanno blindato il tecnico con un contratto fino al 2024. In futuro - per usare le sue parole - chissà.