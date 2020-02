Edicola: la sfida Inter-Lazio per Giroud è rinviata a giugno, la Juve ha risparmiato per Pogba

Inter-Lazio, l'assalto a Giroud è solo rinviato

Nella giornata in cui si traccia il bilancio del mercato di ogni squadra, si butta l'occhio già alla prossima sessione di mercato. Secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, l'arrivo di Giroud in Italia potrebbe essere solo rinviato e in estate saranno ancora Inter e Lazio a "giocarsi" l'attaccante del Chelsea.

La nostra opinione - "Impossibile sostituirlo in così breve tempo". Le parole di Frank Lampard sul giocatore francese hanno fatto sfumare il suo arrivo in Italia, ma in estate il discorso sarà diverso. Giroud sarà svincolato e i Blues avranno tutto il tempo per trovare un degno sostituto. Inter e Lazio stanno alla finestra. La società biancoceleste partirà in pole per aggiudicarsi un importante parametro zero, anche se sarà decisiva la volontà del giocatore.

Video - Da Vidal a Giroud, da Criscito a Kurzawa: i colpi di mercato sfumati a gennaio 01:47

La Juve prepara lo spazio a Pogba

Tuttosport rilancia un vecchio tormentone del mercato bianconero, in virtù di una finestra di trasferimenti che non ha visto nuovi arrivi. Una "strategia" per riportare a casa il tanto agognato centrocampista francese.

La nostra opinione - Lo zero alla voce "acquisti", le cessioni ingombranti di Emre Can e Mandzukic. I bianconeri hanno lavorato solo in uscita, trovando un po' di ossigeno per il bilancio, ma soprattutto cominciando a creare dei presupposti per il grande colpo estivo. Pogba è il sogno dichiarato ma resta un'operazione molto complessa dal punto di vista economico. Vero che tra il "Polpo" e lo United ormai c'è poco feeling ma la società inglese difficilmente lo lascerà partire per meno di 100 milioni. Insomma la strada è lunga e impervia, preparatevi a nuovi capitoli.

Napoli, Koulibaly ai saluti?

Il senegalese si avvicina al rientro e nonostante una stagione sottotono le potenziali acquirenti sono numerose.

La nostra opinione - Da senatore indiscusso a possibile partente il passo è breve. Kalidou Koulibaly è un po' l'emblema della stagione davvero complicata del Napoli, al netto dei problemi fisici che l'hanno coinvolto. In una società che potrebbe tagliare di netto col passato e con quei giocatori che hanno trascinato la squadra negli ultimi anni, anche lui è a serio rischio partenza. United, PSG e Real Madrid hanno messo gli occhi su di lui da tempo, arrivando anche a offerte vicine ai 100 milioni di euro. Ma la sensazione è che in estate De Laurentiis potrebbe accettare proposte ben inferiori.