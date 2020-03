Edicola: Lautaro sposa l'Inter, ma il Barcellona non molla: offerto Junior Firpo

Lautaro sposa l’Inter?

La Gazzetta dello Sport apre su Lautaro Martinez con notizie sostanzialmente positive per i nerazzurri: la volontà del “Toro” sarebbe quella di rimanere e la volontà dell’Inter sarebbe quella di trattenerlo concedendogli peraltro un ritocco d’ingaggio. Zhang dal canto suo non è incline a fare il benché minimo sconto al Barcellona o chi per esso: la clausola è di 111 milioni e per portarlo via da Milano urgono unicamente proposte indecenti.

Eppure dalla Spagna…

Dalla Spagna, però, non mollano: Lautaro resta un obiettivo concreto del Barcellona per “Sport” e la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere l’inserimento del terzino sinistro Junior Firpo, ex Betis Siviglia. Il giocatore piace anche alla Roma e viene valutato 20 milioni dal club “blaugrana”.

La nostra opinione: Deboluccia l’ipotesi di Junior Firpo come pedina destinata a sbloccare tutto. Servirà ben altro al Barcellona per assicurarsi le prestazioni del gioiello di casa Inter. La linea dettata da Zhang è chiarissima: il “Toro” parte solo a prezzo pieno. Niente saldii.

Kane, pazienza finita

Secondo il Daily Star la pazienza di Harry Kane sarebbe giunta al termine: il Tottenham non vince nulla dal 2008 e l’attaccante della Nazionale inglese non vorrebbe rimanere in un club perdente. Una sorta di ultimatum quello lanciato da Kane, che piace molto a Real Madrid e Manchester United.

La nostra opinione: quello di Kane è un nome destinato a infiammare la prossima finestra di mercato. Per un “grande spostamento” il tempo è adesso: se davvero, in preda a mal di pancia, volesse lasciare Londra è il momento giusto per farlo. E l’età giusta. Certo che un esame di coscienza non guasterebbe: se gli Spurs non hanno vinto niente la colpa mica sarà solo degli altri, no?