Edicola: Llorente all'Inter e Politano al Napoli, si lavora allo scambio di prestiti

Llorente-Politano: scambio di prestiti?

Si accende il mercato sull’asse Milano-Napoli. In particolare, nerazzurri e partenopei sono da giorni in contatto per un'idea basata su uno scambio di prestiti che porterebbe Fernando Llorente ad Appiano Gentile e Matteo Politano nella società di De Laurentiis. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: per ora il contatto è stato avviato tra le società, anche perché gli allenatori hanno già dato l’ok alla trattativa, ma l’operazione va consolidata coinvolgendo i procuratori. Una curiosità: Llorente, che era molto legato ad Ancelotti, era già stato cercato dall’Inter la scorsa estate come vice Lukaku, mentre al Napoli Politano piace da tempo. Due anni fa poteva andare a Napoli a gennaio, ma il Sassuolo rifiutò 30 milioni. Insomma, a Conte serve un'altra prima punta, mentre Gattuso vuole un altro attaccante esterno per il suo 4-3-3. Alternative low cost, così funziona a gennaio. Lo scambio si può fare e può far contenti tutti.

Fiorentina: bloccato Iachini

L’esonero di Vincenzo Montella è ufficiale da qualche ora e la Fiorentina vuole scegliere il successore con calma. Dopo aver parlato e di fatto bloccato Beppe Iachini, la società viola – in attesa della decisione definitiva – sta sondando anche altri profili, su tutti Gigi Di Biagio. Nella lista viola sono presenti anche Cesare Prandelli e Davide Ballardini, ma al momento non si è registrato nessun contatto diretto tra le parti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: alla Viola serve un traghettatore e Iachini potrebbe accettare un contratto di sei mesi con eventuale opzione. Da accantonare quasi definitivamente quindi il sogno Spalletti che, per tornare ad allenare quest’anno, vuole l’intero stipendio dall’Inter (società con cui è sotto contratto) fino al termine della stagione. Il tecnico toscano resta, invece, una possibilità per l'estate quando ci sarà il tempo di pensare a un nuovo progetto. In quest'ottica non è da scartare nemmeno la pista che porta a Unai Emery.

Milan, idea Matic

Mentre i tifosi del Milan sfogliano la margherita su Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera si sta muovendo per accontentare la richiesta principale di Pioli per gennaio: un rinforzo a centrocampo. L'obiettivo è un regista, ma con caratteristiche da interditore e il nome caldo sulla lista è quello di Nemanja Matic del Manchester United. In scadenza a giugno, il Milan vorrebbe anticiparne l'arrivo. Il nodo è l'ingaggio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: il centrocampista serbo è in uscita da Old Trafford e da diverso tempo sta mandando segnali alle due squadre milanesi, non solo tramite il suo agente. In rottura con il Manchester United e col contratto in scadenza a giugno 2020, gli intermediari lo hanno proposto più volte sia all'Inter che al Milan. I nerazzurri, con tutti i messaggi del giocatore a Conte, ci potrebbero pensare solo per giugno, mentre il Milan ha fretta e - secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - visti gli ottimi rapporti con i rappresentanti del giocatore, un'accelerata per convincere lo United a lasciarlo partire con sei mesi di anticipo è un'opzione calda. Il nodo più grande da sciogliere resta l'ingaggio. Il classe 1988 percepisce uno stipendio annuale di 7 milioni, troppi per le casse rossonere al momento anche in chiave Ibrahimovic e considerando che il centrocampista ha già superato i 30 anni e andrebbe contro la politica societaria votata al valorizzare giovani di talento. Una trattativa complicata per cui servirà tempo.