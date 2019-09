Edicola: Louis Vuitton punta il Milan, offerta da un miliardo di euro

Il Milan a Louis Vuitton per oltre un miliardo di euro?

A poco più di un anno dall’avvento di Elliott, il Milan potrebbe cambiare nuovamente proprietario. A diffondere l’indiscrezione è Il Messaggero, che parla di un interessamento da parte di Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh-Louis Vuitton (il più grande conglomerato mondiale del lusso, con un impero che controlla 70 marchi). E la cifra che l’imprenditore sarebbe pronto a offrire sarebbe decisamente importante: poco più di un miliardo di euro.

La nostra opinione: non è la prima volta che il nome di Arnault viene associato a quello della società di via Aldo Rossi, ma la voce di qualche mese fa era stata prontamente smentita. Ora lo scenario sembra, invece, essere diverso. Al momento del suo insediamento, Elliott aveva predisposto un prestito di 303 milioni di dollari: 180 al misterioso proprietario cinese di allora, Yonghong Li (con un tasso dell’11,5%) e 123 milioni di dollari al club (con un tasso del 7,7%). Il passaggio ad Arnault non sarebbe comunque immediato, ma si profilerebbe a fine stagione con l’auspicio che possa arrivare anche la qualificazione alla Champions League.

Mandzukic valuta il sì al Qatar

Procede la trattativa che potrebbe portare Mario Mandzukic in Qatar. Procede, ma non è ancora in dirittura d'arrivo. Secondo Tuttosport, il croato appare molto più lontano dalla Juve e molto più vicino a dire sì all'Al-Gharafa che ha già offerto un ingaggio da 6 milioni netti a stagione.

La nostra opinione: la Juventus punta a incassare quanto avrebbe valutato Mandzukic in uno dei tanti scambi non andanti a buon fine durante la finestra di mercato canonico, vale a dire almeno dieci milioni di euro. Il croato, l’uomo delle finali, è sempre più lontano dal progetto di Sarri e l’ipotesi Los Angeles è tramontata, dato che il giocatore dovrebbe stare fermo fino a febbraio.

L'Inter sorpassa la Juventus per Chiesa

L’Inter avrebbe rimontato la Juventus nella corsa a Chiesa, forte dei buoni rapporti con la Fiorentina. Come spiegato dal Corriere dello Sport, nel corso dei negoziati per Biraghi e Dalbert, Marotta avrebbe ribadito al presidente gigliato Commisso l'interesse per Chiesa. Il tycoon italoamericano avrebbe apprezzato l'atteggiamento dell'ad nerazzurro.

La nostra opinione: in estate, non si è mosso dalla Fiorentina. Ma nelle prossime sessioni di mercato, forse già a gennaio, si riparlerà, eccome, di Federico Chiesa. Il giocatore è conteso da Juventus e Inter, il ds bianconero Paratici ne ha parlato più volte con il padre e agente Enrico, ma Marotta non resta a guardare. Commisso potrebbe preferire cedere il giocatore proprio all'Inter, piuttosto che alla Juventus.