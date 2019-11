Spagna: il ct a Euro 2020 sarà Luis Enrique, ma che caos!

Luis Enrique sarà il ct della Spagna a Euro 2020. L’indiscrezione arrivata da Cadena Cope è confermata e trova spazio su tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli. L’ex tecnico del Barcellona ha accettato la proposta di Luis Rubiales e rimpiazzerà Robert Moreno che, dopo il periodo ad interim, raccolse ufficialmente le redini del posto lasciato vacante dall’asturiano per motivi personali.

La nostra opinione: il 19 giugno scorso l’addio alla panchina della Spagna per stare vicino alla figlia Xana, morta ad agosto. Oggi Luis Enrique tornerà ct della Roja. L’attuale ct Moreno lunedì sera è andato via senza rilasciare dichiarazioni dopo il 5-0 alla Romania che ha promosso la sua nazionale tra le teste di serie per il sorteggio. L’ormai ex ct era in lacrime e si sente tradito. Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, probabilmente avrebbe potuto gestire meglio i rapporti. Oggi alle 12 la conferenza stampa.

Juve, Ferran Torres nel mirino

La Juventus va a caccia di giovani. I bianconeri programmano il futuro, non solo con grandi colpi e obiettivi a parametro zero, ma anche con qualche mossa a sorpresa. Tra queste c'è Ferran Torres. L'esterno d'attacco di proprietà del Valencia, è stato visionato nell'ultima partita giocata dalla Spagna Under 21, un 3-0 rifilato alla Macedonia. E ha ben impressionato, come riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: classe 2000, è già da tempo nel mirino dei bianconeri che prima speravano in un colpo a basso costo, e che ora devono fare i conti con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, anche se la scadenza del suo contratto è fissata al 30 giugno 2021. La Juve non ha intenzione di versare queste cifre, ma continuerà ad osservarne il percorso in attesa di capire fino a che punto potrà spingersi.

Perin parte a gennaio: c'è il Benfica

Il Benfica fa dietrofront e torna su Mattia Perin. Dopo lo stop alla trattativa estiva imposto dal problema fisico riscontrato durante i test del portiere della Juventus, nonostante le dichiarazioni del presidente Luís Felipe Vieira che aveva chiuso a un possibile ritorno di fiamma, la dirigenza delle Aquile starebbe nuovamente lavorando in modo concreto all'acquisto dell'estremo difensore bianconero. Così apre A Bola.

La nostra opinione: Perin, che ha ricominciato ad allenarsi con la Juventus dopo i problemi alla spalla che lo tormentano da alcuni mesi, si sottoporrà a nuovi esami e, se tutto andrà per il meglio, a gennaio dovrebbe concretizzarsi il trasferimento in un'operazione da 15 milioni di euro che dovrebbe coinvolgere anche il giovane Joao Ferreira, terzino portoghese classe 2001 che dal Benfica farebbe il percorso inverso sbarcando alla Juve.