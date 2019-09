Edicola: Mandzukic-United, a gennaio l'affare si farà. Fabian Ruiz-Barcellona, la pista si raffredda

Mandzukic-United, la trattativa diventa realtà a gennaio?

Almeno fino a gennaio Mario Mandzukic resterà a Torino. Il centravanti croato ha rifiutato l’ipotesi di un trasferimento in Qatar e, nonostante il mercato nello stato mediorentiale termini il 30 settembre, ha fatto sapere chiaramente ai bianconeri che non accetterà le munifiche offerte che gli sono piovute. A gennaio però l’ex centravanti di Bayern e Atletico farà le valigie: destinazione United. A sostenerlo è il tabloid “The Sun”, secondo cui dopo l’uscita contemporanea di Lukaku e Sanchez e i problemi fisici (non gravi) che ha patito ultimamente Rashford, i Red Devils hanno capito di aver bisogno di un attaccante di peso ed esperienza.... E chi meglio del navigato Mandzukic?

La nostra opinione: La cessione contemporanea di Lukaku e Sanchez è forse stata sottovalutata dal management dello United che doveva immaginarsi di poter andare in difficoltà numerica in attacco e sarebbe dovuta correre ai ripari già in estate per coprire le lacune davanti. Un centravanti navigato, grintoso e capace di segnare in ogni campionato come Mandzukic sarebbe stato molto utile per Solskjaer e l’impressione è davvero che la trattativa possa diventare realtà a gennaio.

Neymar dall’addio al rinnovo col PSG?

Hanno del clamoroso i rumors che provengono dalla Francia. Secondo quanto risulta a Le10Sport, il PSG negli scorsi giorni avrebbe incontrato l'entourage di Neymar per discutere il possibile rinnovo del brasiliano, che quest’estate si era messo ai margini della squadra e aveva forzato la mano per essere ceduto al Barcellona.

La nostra opinione : Nel calcio siamo abituati a vedere tutto e il contrario di tutto ma che Neymar abbia seppellito l’ascia di guerra e sia pronto già dopo pochissime settimane a prolungare il proprio contratto con il club transalpino ci sembra un po’ prematuro. Appena due settimane fa il padre di O’Ney ammetteva che la trattativa col Barcellona fosse ancora in piedi e che già a gennaio se ne sarebbe potuto tornare a parlare. Possibile che la voglia di blaugrana del brasiliano sia completamente svanita?

Barcellona, Fabian Ruiz non ha convinto appieno Abidal

Chiudiamo questa edizione odierna con una rivelazione alquanto strana del Mundo Deportivo secondo cui Eric Abidal, responsabile dell’area tecnica del Barcellona, sarebbe tornato con una perplessità dal suo viaggio in Italia per visionare Fabian Ruiz. Secondo il quotidiano catalano ciò che avrebbe fatto storcere il naso al dirigente blaugrana è l’esultanza sfrenata sotto i sostenitori avversari. Un gesto non proprio carino che secondo il Mundo Deportivo avrebbe suscitato qualche perplessità...

La nostra opinione: Parafrasando una celebre canzone di Francesco De Gregori, “non è da questi particolari che si guidica un calciatore”. Scartare un calciatore dalla classe cristallina e dai margini di crescita sconfinati come Fabian Ruiz solo per una mera esultana sarebbe un’eresia e anche una mossa poco intelligente da parte di un club organizzato ed importante come il Barcellona. Fabian Ruiz è certamente uno dei giovani centrocampisti più forti del panorama europeo, Ancelotti non se ne priva mai (insieme a Koulibaly, l’ex Betis è l’unico ad aver giocato interamente le 5 gare ufficiali) e il Napoli si lustra gli occhi per la qualità abbinata alla duttilità di questo ragazzo che ha un presente importante e un futuro estremamente florido davanti a sé.