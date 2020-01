Edicola: Mazzarri in bilico. Il Torino pensa a Ballardini, De Biasi o Longo

Torino: Mazzarri a rischio esonero

La doppia sconfitta contro Atalanta e Milan, in campionato e in Coppa Italia, potrebbe costare la panchina del Torino a Walter Mazzarri. Dopo il ko di San Siro contro i rossoneri ai supplementari, il tecnico livornese ha avuto un lungo collloquio con il presidente Urbano Cairo che - secondo Tuttosport - sarebbe indeciso se proseguire con lui. In corsa per sostituire Mazzarri ci sarebbero Davide Ballardini, Moreno Longo e Gianni De Biasi (quest'ultimo tentato anche dall'Iran).

La nostra opinione. Prima lo storico 0-7 contro l'Atalanta, poi il 2-4 contro il Milan. Due sconfitte diverse, ma che evidenziano un dato incontrovertibile: questo Torino è troppo fragile, sia mentalmente che a livello difensivo. La sensazione è che il ciclo di Walter Mazzarri sia arrivato all'ultima curva. Fondamentale capire se il tecnico ha ancora in pugno lo spogliatoio: in caso contrario un addio sarebbe inevitabile.

Napoli scatenato: Rodriguez in arrivo e obiettivo Petagna

Napoli attivissimo in questa finestra di mercato. Dopo gli acquisti di Demme, Lobotka e Politano, il club di Aurelio De Laurentiis è ormai a un passo da Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro svizzero, ormai fuori dal progetto tecnico del Milan di Stefano Pioli, è a un passo: come riporta la Gazzetta dello Sport, arriverebbe in prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 5. Per l'attacco, invece, il nome caldo è quello di Petagna: pronta un'offerta di 23 milioni alla SPAL, ma i ferraresi preferirebbero rinviare il discorso a giugno.

La nostra opinione. Ricardo Rodriguez ritroverebbe Gennaro Gattuso con cui lo scorso anno disputò una stagione tutto sommato positiva: per il Napoli si tratterebbe di un acquisto sensato considerata la necessità di trovare una valida alternativa a Ghoulam, che stenta a tornare ai suoi livelli. Per quanto riguarda Petagna, invece, la partita si gioca anche su un altro tavolo: il tentennamento della SPAL si spiega sia con la necessità di non impoverire tecnicamente la squadra, sia con la speranza di incassare una somma più alta a giugno.

Conte ha deciso: Vecino rimane all'Inter

Dato sul piede di partenza ormai da diverse settimane, Matias Vecino sembra destinato a proseguire la sua avventura all'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Antonio Conte avrebbe parlato a tu per tu con il giocatore confermandogli la volontà sua e della dirigenza di non metterlo sul mercato. Il giocatore potrebbe persino indossare una maglia da titolare nella sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina.

La nostra opinione. Cedere Vecino a tre giorni dalla conclusione del mercato senza trovare un valido sostituto sarebbe stata una mossa azzardata. Senza considerare che all'Inter sono arrivate solo proposte di prestito con diritto di riscatto e non di acquisto a titolo definitivo. Ecco spiegato il dietrofront di Conte e dei nerazzurri.