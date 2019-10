Mertens: "Napoli, io vorrei restare ma se il club non vuole..."

Mentre il Napoli si lecca le ferite per il pareggio contro il Genk, Dries Mertens – sempre più vicino a battere il record di marcature di Diego Maradona – chiede chiarezza sul suo futuro. Parlando coi cronisti belgi Voetbalnieuws.be Mertens non ha nascosto il proprio malumore: “Io voglio restare ma se il Napoli non lo vuole...”. L’ipotesi addio è sempre più concreta?

La nostra opinione : Per il legame e la dedizione alla causa che Mertens ha mostrato in tutti questi anni in azzurro, il belga si meriterebbe di chiudere la carriera al Napoli al pari di Callejon. Anche in questo inizio di stagione, “Ciro” si sta dimostrando uno dei pochi giocatori veramente insostituibili della squadra di Ancelotti e divorziare a fine stagione avrebbe il sapore amaro di una bella storia d’amore finita nel modo peggiore. La speranza è che alla fine la lucidità e il raziocinio prevalgano e che Napoli e Mertens si siedano a un tavolo e trovino il modo di prolungare un sodalizio che per ora è stato ricco di soddisfazioni e di gol.

L’Inter pensa a Jay Rodriguez come vice Lukaku

Secondo il Daily Mail l’Inter a gennaio potrebbe comprare una prima punta di scorta per far rifiatare Romelu Lukaku e tra i nomi che stuzzicano la fantasia di Conte e del suo staff c’è quello di Jay Rodriguez, attaccante in forza al Burnley e capace di segnare 2 reti in questo primo scorcio di stagione in Premier League.

La nostra opinione : Se l’Inter prenderà un sostituto di Lukaku per caratteristiche fisiche e tecniche è probabile davvero che tenti un affondo per Andrea Petagna della SPAL, attaccante con caratteristiche fisiche molto simili a quelle del belga, abile a caricarsi di falli e ad aprire spazi per i compagni e soprattutto con una valutazione più abbordabile rispetto a quella di Rodriguez, che è stato pagato circa 10 milioni di sterline solo pochi mesi fa e oltretutto non è proprio un calciatore di primo pelo (30 anni già compiuti).

Il Real Madrid a gennaio compra: mirino su Eriksen o van de Beek

Marca apre l’edizione odierna con un riferimento sul Real Madrid e sulle strategie di mercato in vista di gennaio. Florentino Perez e Zidane sono concordi nel pensare che la squadra ha bisogno di forze fresche a centrocampo ma il club prima di far arrivare qualcuno deve cedere almeno due giocatori, fra i vari elementi in esubero (Bale, James Rodriguez ecc). Se questo obiettivo sarà centrato i Blancos daranno l’assalto a uno fra van de Beek ed Eriksen.

La nostra opinione : Il Real Madrid si è reso conto che continuare ancora con una mediana composta da Modric-Casemiro e Kroos non basta per restare ai vertici del calcio europeo e giocarsi il titolo con Barcellona ed Atletico Madrid. Serve svecchiare un po’ l’aria e dare forze nuove. Van de Beek con la sua duttilità, il suo dinamismo e la sua capacità di fare tante cose bene sarebbe un innesto molto utile per Zidane... I Blancos, esattamente come in estate, hanno però sempre il problema di piazzare tutta una serie di esuberi: da Mariano Diaz a James Rodriguez, da Isco e Bale all’oggetto misterioso Jovic sono tanti i calciatori sull’uscio, con la valigia in mano, che però non trovano una squadra capace di garantirgli lo stesso (pesante) stipendio che percepiscono a Madrid... E senza uscite anche il Real Madrid non può fare mercato.