Tonali illumina, che asta per lui: Milan sorpassato da Atletico e Borussia

Continuano i rumor per Sandro Tonali che sta convincendo in questo primo scorcio di campionato. I 20/25 milioni richiesti al Milan in estate non sono più sufficienti e il Brescia non è disposta nemmeno a parlarne non dovesse arrivare un’offerta dai 40 milioni in su. Per il Milan ci aveva pensato Leonardo e ora la situazione è in stand-by: adesso ci sono PSG, Atlético Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund disposte ad investire sul classe 2000.

La nostra opinione: Quando ti ritrovi dei grandi talenti e te li fai scappare. Le squadre italiane non devono commettere lo stesso errore che fu fatto per Verratti e devono provare ad assecondare le richieste del Brescia di Cellino. Tonali ha dimostrato di saperci fare in Serie A e di poter essere un vero faro del centrocampo. 40 milioni sono tanti, ma perché non provarci?

Video - Brescia 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio 00:58

Napoli-Mertens: si studia il rinnovo ma...

Dopo il gol realizzato al Liverpool, Mertens ha raggiunto quota 113 gol in carriera con la maglia del Napoli. Il belga è solo a 2 reti dal record di Maradona e il Napoli, intanto, studia il rinnovo del contratto con l'ex PSV che ha un accordo fino alla fine della stagione. Il Napoli non vuole lasciar partire Dries e ha proposto un contratto di 2 anni a 3 milioni netti, bonus compresi. Una cifra comunque inferiore ai 4 che percepirà fino al termine della stagione. Secondo Sport Mediaset c’è la volontà del classe ’87 di proseguire, ma la cifra proposta non convince.

La nostra opinione: Il Napoli non puà lasciarsi scappare un giocatore come Mertens, soprattutto nell'anno in cui il belga supererà Maradona per numero di gol realizzati con la maglia dei partenoepi. Vero che il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi, ma si può fare uno strappo alla regola considerando la centralità del belga nel progetto di Ancelotti.

Video - Maradona a Napoli nell'estate dell'84? Possibile grazie a un raggiro da film di Ferlaino 01:06

Mourinho-Real Madrid: apertura del portoghese?

Le grandi di Spagna faticano in questa prima parte di stagione. Il Real Madrid non è partito forte in campionato, mentre in Champions ha registrato un pesante ko contro il PSG. Zidane è già sulla graticola e il nome di Mourinho resta un fantasma per il tecnico francese. Dopo un primo 'no', ora il portoghese non chiude la porta secondo l'edizione odierna di AS. Mou, infatti, non sarebbe contrario ad un ingresso in corsa anche se il campionato è già iniziato.

La nostra opinione: Le minestre riscaldate non funzionano mai. Non sta funzionando con Zidane, non andrebbe tanto meglio al portoghese. La verità è che il Real Madrid deve cambiare qualcosa in campo: la linea mediana - stellare fino a qualche anno fa - ha bisogno di ricambi. Modric e Kroos non sono più gli stessi giocatori che abbiamo ammirato nelle ultime stagioni ed è iniziata, ormai, una fase di declino.