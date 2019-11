Messi dice no al rinnovo con il Barcellona

Lionel Messi ha pronto un rinnovo a vita nel Barcellona, quando il suo contratto scadrà a giugno 2021. Ma l’argentino prima di parlarne vuole valutare la sua condizione fisica, per decidere se e quanto continuare a giocare. Lo ha riportato il quotidiano spagnolo Marca, che ha precisato che al momento l’intenzione di Messi è comunque quella di rimanere a Barcellona.

La nostra opinione: in Spagna si parla nuovamente del futuro di Messi. Il presidente blaugrana Bartomeu starebbe spingendo per il rinnovo, mentre il diretto interessato avrebbe messo la situazione in stand-by. Il motivo? La Pulce non vorrebbe utilizzare la clausola con cui potrebbe lasciare il club nel prossimo giugno, ma allo stesso tempo non avrebbe intenzione di trattare il prolungamento del contratto fino all’estate in cui scadrà l’accordo con i blaugrana, vale a dire fino al 2021. Una sorta di patto di non belligeranza in attesa che Messi stesso valuti le proprie condizioni fisiche e le offerte (che non mancheranno) per gli ultimi anni di carriera. Intanto, 128 giorni dopo l’ultima volta, si gode il ritorno in nazionale e la maglia dell’Albiceleste.

Napoli: se salta subito Ancelotti, è pronto Gattuso

Chiusa la quinta partita senza vittoria, Carlo Ancelotti è finito in discussione. Secondo Tuttosport, la dirigenza del Napoli avrebbe deciso di voltare pagina abbandonando il progetto con un allenatore-manager per tornare ad affidare la squadra a un allenatore di campo in contatto costante con i calciatori. La prima scelta di Aurelio De Laurentiis, in caso di esonero di Ancelotti a stagione in corso, sarebbe Gennaro Gattuso. Per ripartire da un nuovo progetto a giugno, invece, il preferito rimane Gian Piero Gasperini, davanti ad altre ipotesi che pure piacciono come Maran e Simone Inzaghi.

La nostra opinione: il peggior avvio stagionale dal 2011 e gli ultimi episodi interni allo spogliatoio hanno minato la posizione di Carlo Ancelotti al Napoli probabilmente in maniera irreversibile. L'obiettivo minimo per scongiurare tracolli immediati è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che per le casse del club vale un tesoretto fondamentale. A fine anno sarà addio in ogni caso, anche se non vanno scartati scossoni anticipati. Allegri e Spalletti tornano di moda ma l’ex tecnico del Milan avrebbe meno pretese e sarebbe disposto a prendere la squadra anche in corsa. Gasperini, invece, potrebbe essere il nome giusto per il prossimo anno, dopo un ciclo assolutamente positivo a Bergamo.

Allan ha paura: clamoroso addio al Napoli?

"Ladri in casa, Allan teme per la famiglia e ora pensa all’addio". Questo il titolo della Gazzetta dello Sport che pone la lente di ingrandimento sul clima teso che c’è a Napoli che potrebbe portare a importanti novità direttamente sul mercato. In pericolo ci sono anche i pezzi più pregiati della rosa.

La nostra opinione: Allan un anno fa era l’idolo del San Paolo. Ogni suo tackle veniva sottolineato come un gol. A gennaio di lui si invaghì il PSG, offrendogli il doppio di ingaggio e trattando con De Laurentiis: sembrava pronto ad arrivare a 75 milioni, la richiesta fu di 100. Non se ne fece nulla e per Allan non fu semplice sgombrare la mente. Oggi il suo valore si attesta sui 50. Sarebbe davvero un peccato salutare così.