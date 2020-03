Edicola: Milan, Donnarumma, Ibrahimovic e Rebic in bilico. Inter: se parte Lautaro, si va su Zapata

Milan: Donnarumma, Ibrahimovic e Rebic, futuro in bilico

Secondo i quotidiani di oggi, Gazzetta dello Sport in primis, ci sarebbero alcuni giocatori più di altri che potrebbero soffrire l'addio imminente di Zvonimir Boban e Paolo Maldini. E' possibile quindi che oltre ai dirigenti, anche Donnarumma, Ibrahimovic e Rebic possano partire.

La nostra opinione: Mino Raiola, non andiamo lontano, ha da sempre chiesto chiarezza a Elliott circa il futuro societario del Milan, avendo sempre risposte abbastanza vaghe dalla proprietà. Tradotto: un Milan senza ambizione e obiettivi chiari non fa per Raiola. L'ennesimo cambio in cabina di comando potrebbe portare il procuratore a forzare l'addio di Donnarumma, che non avrebbe difficoltà a trovare una nuova squadra, e a evitare la conferma di Ibrahimovic, che pure ha dato la sua solita mano a una squadra a dir poco allo sbando. Diversa la situazione di Rebic, il cui prestito dall'Eintracht Francoforte scadrà nel 2021: qui ci vorrà un dirigente per negoziare le condizioni del riscatto (o meno) con la società tedesca e visto il rendimento del ragazzo soprattutto nel 2020, sarebbe cosa buona e giusta. Bisogna solo capire chi sarà quel dirigente...

Lautaro Martinez via? L'Inter pensa a Duvan Zapata

Secondo Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero già in mente un possibile sostituto per Lautaro Martinez, se questi dovesse decidere di cambiare squadra in estate (Barcellona?): si chiama Duvan Zapata e costa 50 milioni di euro.

La nostra opinione : Lukaku+Zapata (+ eventualmente Giroud) è un attacco possibile? L'idea/suggestione di Antonio Conte sarebbe proprio questa: un attacco "pesante", costituito da due giocatori che lavorano per la squadra e che sfruttano la loro fisicità ma che sono in grado anche di mettere palla a terra e accelerare. I rapporti con l'Atalanta sono buoni e il costo - 50 milioni di euro - sembra assolutamente in linea con quanto messo in mostra dal colombiano in questi anni all'Atalanta. Ecco proprio questa potrebbe essere la discriminante decisiva: tutti sicuri che Zapata, fuori dal sistema Gasperini, rimanga lo stesso? Oppure tornerò ad essere quello pre-Atalanta? La vera scommessa è qui.

Lazio: obiettivo, blindare Luis Alberto

La Lazio che vola alto pensa a tenere i propri pezzi migliori: secondo il Corriere dello Sport di oggi sarebbe vicino il rinnovo di Luis Alberto, a 3,5 milioni a stagione fino al 2025.

La nostra opinione: Gestione oculata da parte di Tare e Lotito, che sanno benissimo che la Lazio gira quando Luis Alberto è al top: tornato sui livelli di due anni fa, lo spagnolo sembra aver trovato a Roma la sua dimensione ideale. E ora che anche la dimensione della Lazio è cresciuta, da sparring partner a contendente per lo scudetto, l'alchimia sembra perfetta. Se l'anno scorso lui e Milinkovic Savic sembravano voler trovare altrove la loro possibilità di crescere, ora l'hanno trovata a Roma: la Champions League per l'anno prossimo è ormai un obiettivo chiaro, con un Luis Alberto in rosa ci sarà da divertirsi.