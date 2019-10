Elliott mette tutti sotto esame: Shevchenko per il post Giampaolo, Maldini e Boban a rischio

Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è una suggestione che prenderà corpo proprio oggi. Questa sera a San Siro si gioca la partita di Champions League tra Atalanta e Shakhtar. Sarà presente allo stadio Andriy Shevchenko, che guarderà da vicino i giocatori da convocare per le prossime sfide dell'Ucraina, di cui è commissario tecnico. È prevista quindi una cena con Elliott, mentre Maldini potrebbe sondare il terreno. Sheva porterebbe con sé un certo Mauro Tassotti (oltre ad Andrea Maldera).

La nostra opinione: l’ex attaccante crede molto nella sua missione alla guida dell’Ucraina e tra le ipotesi spunta il tentativo di tenere in piedi un (complicatissimo) doppio ruolo. Anche Maldini e Boban sono sotto esame ma la strada che porta a Sheva rafforza l’idea del Milan ai milanisti. Il tasso di milanismo nel club, infatti, aumenterebbe ulteriormente, a scapito degli altri nomi che sono stati fatti (su tutti Rudi Garcia).

Mandzukic, il Manchester United insiste

Quale sarà la prossima destinazione di Mario Mandzukic? L'MLS continua a chiamare, con il Los Angeles FC che rimane in corsa. Dall'Inghilterra però si fa sempre più concreta la voce sul ritorno di fiamma importante del Manchester United che, secondo il britannico The Sun, avrebbe anzi messo proprio Mandzukic in cima alla lista delle preferenze e andrebbe dunque considerato in pole position nella corsa al bianconero.

La nostra opinione: persi Sanchez e Lukaku, ulteriormente bloccato da alcuni infortuni che hanno colpito la rosa in questo avvio di stagione, il manager Ole Gunnar Solskjaer fa i conti con un reparto offensivo ai minimi termini e soprattutto poco esperto. Per questo motivo avrebbe indicato proprio in Mandzukic il rinforzo giusto per gennaio ed è pronto sul piatto un contratto di sei o 18 mesi per convincerlo. Sfumate le ipotesi Al-Gharafa e Al-Rayyan che lo hanno cercato con insistenza, Mario Mandzukic rimane fuori dai piani del tecnico Maurizio Sarri e per questo l'addio alla Juventus appare inevitabile nella prossima finestra utile di mercato.

Genoa, per Andreazzoli è decisiva la sfida contro il Milan

Nessun cambio per ora sulla panchina del Genoa: il club rossoblù ha deciso di confermare Aurelio Andreazzoli alla guida della squadra nonostante l'ultimo pesantissimo ko subito all'Olimpico in casa della Lazio. Salvo improvvisi scossoni, l'allenatore resterà alla guida del club ligure almeno fino alla prossima gara contro il Milan, in programma sabato alle 20.45, che a questo punto ha già il sapore dell'ultima spiaggia. Lo riporta il Secolo XIX.

La nostra opinione: nelle ultime ore erano circolate numerose indiscrezioni sui contatti avuti dalla società rossoblù con Rino Gattuso, attualmente svincolato dopo l'avventura al Milan. A questo punto la sfida con i rossoneri si prospetta delicatissima per entrambi gli allenatori, considerata anche la difficile posizione di Giampaolo dopo le tre sconfitte consecutive (quattro in sei gare di campionato). Sfuma con ogni probabilità l'immediato incrocio di Gattuso con la squadra allenata fino allo scorso maggio.

