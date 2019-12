Edicola: Milan, idea Matic; Inter avanti tutta su Vidal; Belotti tentato dall'Atletico

Inter-Vidal, avanti tutta

Marotta vuole accontentare Antonio Conte, così come l’intera task force di mercato nerazzurra: si farà dunque di tutto per portare Arturo Vidal alla Pinetina nella finestra di mercato invernale. Secondo il Corriere dello Sport l’Inter lavora per un prestito (oneroso, ma nemmeno più di tanto) con semplice diritto di riscatto. Il piano B si chiama Rodrigo De Paul.

La nostra opinione: Mentre Rakitic è tornato di moda nelle rotazioni di Valverde, Vidal continua a essere ai margini con una voglia grande così di tornare in Italia. La sensazione è che il ritorno nel Belpaese del cileno sia imminente. Più difficile pensare a un investimento immediato su De Paul o Kulusewki, più facile che uno dei due sia nerazzurro a partire dal prossimo giugno.

Milan su Matic, arriva a gennaio?

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe il colpo... In serbo! Già, Boban e Maldini starebbero pensando di alzare l’asticella a centrocampo prelevando dal Manchester United il classe 1988 serbo Nemanja Matic, centrocampista centrale non considerato titolare da Solskjaer e in scadenza di contratto a giugno, pertanto libero già a gennaio di accordarsi con un altro club. Sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid.

La nostra opinione: Acquisto in controtendenza con la linea Gazidis, ma che consentirebbe al centrocampo rossonero un rilevante salto di qualità. Si può (potrebbe) fare, specialmente a gennaio per dare un senso a una stagione sin qui incolore.

Toro, se non sarà Europa Belotti partirà

Tuttosport fa il punto sulla situazione Gallo Belotti: il suo futuro secondo il quotidiano sportivo torinese dipende dalla qualificazione in Europa (o meno) del Torino e più in generale dal tipo di progetto che Urbano Cairo potrà e vorrà sviluppare. L’attaccante 26enne è a un bivio: prolungare con il Torino il contratto in scadenza a giugno 2022 o cedere alle sirene dell’Atletico Madrid con il Cholo Simeone pronto a farne il nuovo Diego Costa?

La nostra opinione: Dubbi e riflessioni sono legittime per un giocatore che ormai prossimo alla piena maturità calcistica non ha ancora accumulato un singolo gettone in Champions League. E per un attaccante che punta a essere titolare fisso in Nazionale il quadro è giocoforza limitante...