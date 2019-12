Edicola: Milan in corsa per Haaland, Vidal s'infuria con il Barcellona e l'Inter spera

Il Milan ci prova per Haaland

Il Corriere dello Sport lancia la notizia di un blitz rossonero per Erling Braut Haaland: gli uomini mercato del Milan puntano ad anticipare la concorrenza di mezza Europa. Dopo aver ascoltato i Red Devils, ma pure Lipsia e Borussia Dortmund, Haaland ha registrato anche i movimenti della Juventus. Ora però irrompe con forza il Milan secondo il quotidiano romano che parla di una proposta di contratto da 5 milioni di euro all'anno formulata nell'ambito dei discorsi con l'agente Mino Raiola, lo stesso di Ibrahimovic.

La nostra opinione: in attesa di Zlatan Ibrahimovic, che non scioglie i suoi dubbi, il Milan è sempre a caccia di un nuovo grande attaccante e prova il colpo grosso. Classe 2000, nuovo fenomeno lanciato dal Salisburgo e autore di 28 gol (di cui 8 in Champions League) in questa prima parte di stagione, secondo le indiscrezioni rimbalzate negli ultimi giorni dall'Inghilterra sembrava praticamente cosa fatta il passaggio di Haaland al Manchester United. Invece, c’è ancora margine per inserirsi nella trattativa e l’obiettivo del Diavolo è convincere il calciatore a sposare la causa rossonera e sfruttare la clausola da 30 milioni di euro per rilevarlo già a gennaio.

Vidal arrabbiato con Valverde: l'Inter spera

Niente Clasico per Arturo Vidal, solo una grande amarezza, e un dubbio che col passare dei giorni si sta trasformando in certezza: il Barcellona non sembra aver più bisogno di lui. La decisione di Ernesto Valverde di non schierarlo titolare (è però subentrato a Semedo al 55’) nella madre di tutte le partite ha confermato che attualmente il cileno non è tra i 6-7 centrocampisti preferiti dal tecnico dei blaugrana. L'Inter segue la vicenda con le antenne dritte. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: il rientro di Vidal negli spogliatoi (invece di restare a palleggiare coi compagni) quando ha saputo che non avrebbe giocato, dice tutto. Neppure Jordi Alba è riuscito a convincerlo a tornare sui suoi passi. Averlo a gennaio sarebbe un gran regalo per Antonio Conte visto che l’ex bianconero ha proprio le caratteristiche tecniche del giocatore che serve al tecnico nerazzurro. Di mezzo ci sono - come sempre - i soldi. Il Barça punta a incassare 20-25 milioni di euro dalla cessione del cileno, non prendendo in considerazione l'ipotesi del prestito e avendo necessità di fare cassa. L'alternativa, ancor più interessante per l'Inter, è Dejan Kulusevski ma portare a Milano a gennaio il gioiello di proprietà dell'Atalanta resta complicato.

Ibra, spunta anche l'Everton di Ancelotti

Il Milan è sempre in attesa di risposte da Zlatan Ibrahimovic, che sta vagliando la miglior soluzione per la chiusura della sua carriera. Nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi Everton, dove lo svedese ritroverebbe Carlo Ancelotti, che poche settimane fa lo voleva per il suo Napoli. Lo riporta Tuttosport. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, i vertici di via Aldo Rossi stanno cominciando a ragionare sull’uscita di Ante Rebic. Potrebbe essere il croato (e non Piatek) a fare spazio a Ibra.

La nostra opinione: non sembra esserci soluzione all’intrigo. Il pessimismo dei giorni scorsi in casa Milan è stato ammorbidito dai segnali (indiretti) lanciati da Zlatan, che ha deciso di non vendere il suo appartamento nel centro di Milano. I rossoneri risparmierebbero i sei mesi di ingaggio che restano da pagare a Rebic da gennaio a giugno. Si parla di quasi 3 milioni di euro lordi, soldi che potrebbero essere reinvestiti nello stipendio di Ibrahimovic nello stesso semestre. Insomma, malgrado la presenza di Ancelotti, ci sembra difficile che lo svedese vada all’Everton. Il Milan resta in pole.