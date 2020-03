Edicola: Milan, malinconia Ibrahimovic mentre Rangnick studia l'italiano

Milan, Rangnick studia l'italiano

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, da metà febbraio Rangnick ha cominciato a studiare con decisione l’italiano ingaggiando un’insegnante per un vero e proprio corso intensivo utile a farsi trovare pronto. L’obiettivo prefissato di Rangnick è dunque quello di arrivare a giugno con una buona padronanza dell’italiano per poter eventualmente comunicare con l'ambiente rossonero senza bisogno di interpreti, magari già dalla prima possibile conferenza.

La nostra opinione: nella giornata di giovedì era arrivata la frenata da parte dell'agente, ma Ralf Rangnick sembra sempre il candidato numero uno a sedersi sulla panchina del Milan la prossima estate. Il tedesco, attuale responsabile dell’area di sviluppo del gruppo calcistico della Red Bull, sembra l'erede designato di Pioli e non intende farsi trovare eventualmente impreparato. Resta poi da stabilire con precisione il progetto tecnico, con il tedesco che ha ottenuto carta bianca da questo punto di vista.

Malinconia Ibrahimovic

Quale futuro per Ibrahimovic? La Gazzetta dello Sport riporta che il gigante di Malmoe, turbato come tutti dalla tempesta Coronavirus, si è rifugiato in Svezia in riflessione. L’opzione Napoli al momento non pare plausibile, nonostante il rapporto con Gattuso. Gli azzurri sarebbero stati l'ipotesi più percorribile qualche mese fa, prima del ritorno a Milano. L'attaccante potrebbe dunque decidere di tornare in patria a fine anno, visti anche i tanti business. La rosea, infine, evidenzia come le cose potrebbero nuovamente cambiare con Pioli e la sua voglia di "normalità".

La nostra opinione: Zlatan Ibrahimovic è arrivato lo scorso inverno con il chiaro obiettivo di svoltare la stagione del Milan. Missione parzialmente compiuta per il gigante svedese che una scossa forte all'ambiente l'ha data con la sua consueta prepotenza fisica e mediatica capace di spostare gli equilibri in campo. Le cose, però, tra l'ex Galaxy e i rossoneri non sembrano più rose e fiori. Zvonimir Boban era l’uomo che più di altri aveva avuto contatti con Ibra e il suo addio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Haaland e Werner: la strategia Juve

La Juventus vuole ringiovanire il suo reparto offensivo e se per la prossima estate avanzano le candidature di Icardi, Kane e Gabriel Jesus, non è escluso che l'investimento importante possa avvenire nel 2021, quando entrerà in vigore la clausola rescissoria da 75 milioni di euro di Haaland, giovane campione che sta facendo benissimo anche al Borussia Dortmund. I bianconeri, dal canto loro, potranno contare sugli ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola. Altro profilo seguito con interesse, infine, è Timo Werner del Lipsia, punta 24enne con clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.

La nostra opinione: nel calciomercato ci sono poche certezze. La Juventus, ad esempio, negli ultimi anni ne ha sbriciolate alcune che sembravano granitiche e che invece si sono rivelate solo presunte: chi avrebbe immaginato, due anni fa, una squadra bianconera allenata da Maurizio Sarri e con Cristiano Ronaldo in attacco? Fabio Paratici piazzerà presto un grande colpo in attacco. Lo impone una legge contro cui non si può andare, quella anagrafica. Cristiano Ronaldo sembra sfuggirle, ma ha 35 anni e comunque tra due il suo contratto con la società bianconera scadrà: e il dopo CR7 va pianificato per tempo. Gonzalo Higuain di anni ne ha 32 e il suo contratto scade tra uno. Che alla Juventus serva un goleador per il futuro, è un dato di fatto.

