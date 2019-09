Edicola: Milan, Rudi Garcia o Ranieri se salta Giampaolo. Gattuso al Genoa?

Milan, ecco i sostituti di Marco Giampaolo

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra le soluzioni “abbordabili” per la sostituzione in panchina di Marco Giampaolo ci sarebbero il francese Rudi Garcia e Claudio Ranieri; appaiono, invece, poco credibili per la ‘rosea‘ le piste che vorrebbero il Milan sulle tracce di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Sul mercato c’è anche l’esperto francese Arsene Wenger ma, per il momento, Giampaolo resta l’allenatore del Milan.

La nostra opinione: quarta sconfitta in sei gare di campionato, terzo ko consecutivo, per il Milan di Marco Giampaolo. Sebbene al termine del match contro la Fiorentina, il direttore tecnico del club di via Aldo Rossi, Paolo Maldini, abbia difeso a spada tratta l’operato dell’allenatore, a cui, però, non è stata risparmiata più di qualche stoccata, è inevitabile pensare come, in caso di un’ulteriore sconfitta sul campo del Genoa, sabato prossimo, Giampaolo possa essere esonerato.

Genoa: Gattuso sabato contro il Milan?

Ore contate per Aurelio Andreazzoli, secondo Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Secolo XIX. Il presidente Enrico Preziosi insieme alla dirigenza rossoblù sta valutando alcuni profili per sostituirlo. Il primo della lista sembra Rino Gattuso, che era già stato in tribuna al Ferraris il 15 settembre scorso in occasione della sconfitta interna con l’Atalanta, ma fra i papabili ci sono pure l’ex rossoblù Davide Nicola (già accostato al Grifone nella stagione passata) e Stefano Pioli.

La nostra opinione: il meccanismo rossoblù si è inceppato e la squadra denuncia grossi difetti. Dalla difesa (tredici gol subiti in sei gare, mediamente il Genoa inizia ogni gara sotto 2-0) all’attacco (un gol negli ultimi 270′), passando per scelte tecniche di difficile comprensione. Contro la Lazio in panchina Zapata, Schöne e Pinamonti, l’architrave dei reparti; i venti minuti del danese sono stati qualitativamente superiori a ogni altra prestazione. I punti fermi della rosa non vanno messi in discussione altrimenti la squadra rischia di disorientarsi. Cosa che è capitata al Genoa di Andreazzoli in appena trentacinque giorni, tanto separa la doppia trasferta romana del Grifone. Dal 3-3 contro la Roma al 4-0 incassato dalla Lazio è cambiato tutto. Sarebbe davvero singolare vedere Gattuso in panchina contro i rossoneri sabato prossimo. Scherzi del calendario, scherzi del Diavolo...

Verona-Sampdoria decisiva per Di Francesco: è pronto Pioli

Secondo il Secolo XIX, un’eventuale sconfitta della Sampdoria, o una prestazione deludente a Verona, potrebbero risultare decisive per un cambio di allenatore. Tenendo anche conto che dopo Verona ci sarà la sosta per le Nazionali. Al momento il profilo in pole per sostituire Di Francesco è quello di Stefano Pioli, anche se già bocciato due volte in passato da Ferrero. Più sfumato il nome di Beppe Iachini, ancora più remoto quello di Gianni De Biasi.

La nostra opinione: il tecnico blucerchiato ha riconosciuto le sue difficoltà, ma ha ribadito di crederci, nel suo lavoro, nella squadra, nelle prospettive. È chiaramente preoccupato, nemmeno lui si sarebbe aspettato di dover affrontare una situazione simile, ma crede di poterne uscire. L’allenatore abruzzese conosce molto bene le dinamiche e i meccanismi del mondo del calcio, sa benissimo che alla fine al di là dei contratti e della loro durata sono i risultati a determinare scelte e decisioni. Al momento una vittoria e cinque sconfitte rappresentano un bottino allarmante, anche se in questo caso ci sono le difficoltà della società alla base della crisi.

