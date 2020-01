Edicola: Milan, Suso verso il divorzio. Juve, torna di moda Pogba. Napoli: Rrahmani e Amrabat

Milan da piazzare: Suso il primo nome

Sul Corriere dello Sport ecco la notizia che potrebbe segnare il mercato in uscita del Milan: Suso potrebbe essere il primo "big" a partire. Valutato 25 milioni, resta da capire dopo possa andare: si parla della Roma, visto l'infortunio di Zaniolo.

La nostra opinione: chiunque si sia aggirato dalle parti di San Siro nelle ultime settimane si sarà accorto che i tifosi hanno trovato il giocatore su cui sfogare tutte le proprie frustrazioni. Si tratta proprio di Suso, che da trascinatori nei momenti bui delle stagioni passati, si è trasformato in capro espiatorio di tutti i mali rossoneri. Conseguenza delle prestazioni in ribasso, è vero, ma ormai i fan del Diavolo hanno gli occhi puntati su di lui e a ogni passo falso non gli viene risparmiato una dose abbondante di fischi. Difficile vederlo ancora in rossonero, a meno di inversioni di tendenze improvvise. Il problema sarà trovare un acquirente disposto a versare nelle casse rossonere 25 milioni di euro.

Juve in Paul (Pogba) position

Il Tuttosport ricama sulle parole di Florentino Perez, che non sembra intenzionato a investire su Paul Pogba per il futuro del suo Real Madrid. Torna dunque di nuovo in corsa la Juventus per il centrocampista francese, in uscita dal Manchester United.

La nostra opinione : Sembra ormai chiaro che Paul Pogba voglia assolutamente lasciare il Manchester United il più presto possibile, ma con tutta probabilità la sua destinazione non sarà Madrid. "Pogba? Non so chi sia…" ha detto Perez parlando a una tv saudita a margine della partita contro l’Atletico Madrid, finale della Supercoppa spagnola vinta dal Real. Zidane aveva messo il nome di Pogba in cima alla lista dei desiderata sul calciomercato ma evidentemente il suo presidente non è dello stesso avviso. Allora la Juventus torna di moda: secondo il Tuttosport, l'idea potrebbe essere anche di inserire uno tra Rabiot o Dybala in un possibile scambio. Siamo solo alle parole, però questa nuova apertura lascia speranza ai tifosi bianconeri che vorrebbero rivederlo a Torino per rinforzare un centrocampo che sembra ancora il reparto meno forte a disposizione di Sarri.

Napoli: 30 milioni per Rrahmani e Amrabat

Con il Verona accordo raggiunto per giugno per il kosovaro che fa le visite oggi. Manca ancora il sì del marocchino ma per la Gazzetta dello Sport è vicino.

La nostra opinione: Il Napoli prova a rinforzarsi pescando dalla Serie A: due operazione che se andranno in porto apporteranno di sicuro più freschezza a una squadra che ha bisogno certamente di qualche cambiamento, visto l'andazzo degli ultimi mesi. Ovviamente visti anche gli acquisti di Demme e Lobotka non è quello di alzare il livello della rosa, che andrà anche sfoltita in uscita di qualche elemento di peso (si parla di Llorente, Younes, Malcuit e Tonelli), ma di cercare di acquistare giocatori in crescita, anche da valorizzare. Un ridimensionamento resosi quasi obbligatorio dopo i fasti delle ultime stagioni, in cui è mancato proprio quello step in più sul mercato che sarebbe servito a fare l'ultimo passo verso la possibilità di vincere un titolo.