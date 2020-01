Edicola: Milan, Suso vuole la cessione ma chi sono gli acquirenti? L'Everton piomba su Allan

Milan: Suso chiede la cessione, il Siviglia ci prova

Dopo tre partite consecutive tra campionato e Coppa Italia – prima volta da quando è tornato al Milan dopo il prestito al Genoa – Suso nel vertice in sede di ieri, durato 45 minuti, ha chiesto la cessione. A confermarlo è stato la Gazzetta dello Sport, il problema però è trovare un’offerta che soddisfi il club di via Aldo Rossi in questi 10 giorni. Il Milan è pronto ad abbassare un po’ la valutazione (25-30 milioni invece dei 40 della clausola) ma non ad accettare soluzioni in prestito secco. Questo potrebbe tagliar fuori la Roma che, non a caso, punta forte su Politano. Sull’esterno iberico così potrebbe piombare il Siviglia di Monchi, grande estimatore dell’esterno d’attacco rossonero.

La nostra opinione: Il Milan e Suso se vogliono risolvere questa scomoda situazione e trovare una squadra già a gennaio devono venirsi incontro e, soprattuto i rossoneri, abbassare la propria valutazione. Al netto della clausola di 40 milioni, la valutazione reale di Suso non può essere superiore a quello di 25 milioni, la stessa stima che l’Inter fa di Matteo Politano. A queste cifre forse qualche acquirente in più si può trovare per Suso che ormai al Milan è sceso irrimediabilmente sia nelle quotazioni di Pioli che in quelle del pubblico (i tifosi ormai lo beccano costantemente) e deve andarsene se vuole tornare a giocare con continuità. Altrimenti per lui in questo Milan si profila un ruolo di secondo piano, in attesa di andarsena a giugno. Insomma Mino Raiola e i dirigenti rossoneri avranno il suo bel daffare in questi 10 giorni per trovare una nuova squadra a Suso.

Il Barcellona cerca un n°9, sogna Werner e Aubameyang ma occhio anche a Piatek

Tutti i quotidiani sportivi catalani dedicano la loro apertura al Barça e alla sua spasmodica ricerca di un centravanti per sostituire Luis Suarez. Per Sport il mirino è puntato sul tedesco Timo Werner, autore di 21 gol col Lipsia in Bundesliga, il Mundo Deportivo sottolinea come il preferito sia il ghanese Pierre-Emerick Aubameyang con Rodrigo come alternativa più credibile. Tra i nomi più abbordabili ma meno probabili ci sarebbero anche quelli di Fernando Llorente del Napoli e Kris Piatek del Milan.

La nostra opinione: Il Barça regalerà a Setien senza dubbio un attaccante da qui al 31 gennaio. Chi sarà però il prescelto non è dato saperlo. Molto dipenderà da quanti soldi sarà disposto a investire il club catalano. Se come 12 mesi fa, il profilo sarà quello di un rincalzo allora anche le opzioni Llorente o Piatek potrebbero decollare se invece l’idea è quella di puntare su un centravanti di levatura internazionale allora Aubameyang o Rodrigo potrebbero essere i prescelti. Staremo a vadere ma sicuramente il fronte è caldo.

L’Everton piomba su Allan

L’Everton cerca un centrocampista di sostanza per la propria mediana e secondo il Corriere dello Sport, il club di Liverpool avrebbe messo nel proprio mirino il napoletano Allan. Secondo il quotidiano romano però l’affare se ecollerà sarà eventualmente a giugno. A gennaio non se ne parla.

La nostra opinione : Il Napoli ha già iniziato a cambiare volto in questo mercato di gennaio e potrebbe rivoluzionarsi ulteriormente nei prossimi mesi. Da quando nello scorso mese di gennaio, Allan sembrava ad un passo dal PSG salvo poi essere trattenuto da ADL non è più stato lo stesso giocatore. Un cambio d’aria potrebbe giovare sia al centrocampista brasiliano che al Napoli, che potrebbe ottenere un bel gruzzolo dalla sua cessione. Molto dipenderà anche da come andrà la trattativa per il rinnovo. Chi vivrà vedrà.