Edicola: Milan, Todibo e un altro difensore; Juve, via Emre Can e Demiral dentro Thiago?

Milan, Todibo e non solo

Se da una parte il Milan lavora incessantemente per trovare l’accordo definitivo col Barça per portare Jean-Clair Todibo a Milanello (i rossoneri non vorrebbero il prestito secco, il Barça vorrebbe inserire il contro-riscatto nella formula) dall’altra il Diavolo vorrebbe mettere a disposizione di Pioli un ulteriore difensore secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Già, perchè Caldara con ogni probabilità verrà “parcheggiato” all’Atalanta.

La nostra opinione: Fermo restando che per Todibo siamo ai dettagli, non ci spieghiamo perchè Mattia Caldara non possa tornare utile a Pioli in questa seconda parte di stagione se davvero si è lasciato alle spalle gli infortuni. Ma soprattutto perchè sia in predicato di fare “minutaggio” in una squadra che al momento è nettamente superiore ai rossoneri: ci sarebbero tutte le condizioni perchè possa essere gettato nella mischia in seno al Milan, invece il mistero si infittisce.

Juve su Thiago?

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Thiago Alcantara del Bayern Monaco “sguinzagliando” gli emissare di mercato. Paratici sarebbe pronto ad imbastire uno scambio alla pari con Emre Can, ormai in uscita; questa pista è alternativa a quella che porta a Leandro Paredes del PSG.

La nostra opinione: Thiago Alcantara di certo sarebbe più funzionale al gioco di Maurizio Sarri rispetto al separato in casa (o quasi) Emre Can, ma l’incognita è legata alla sua tenuta fisica. Lo storico degli infortuni fa davvero paura, ma il gioco secondo noi varrebbe la candela.

Ma perde Demiral?

Per una potenziale entrata, una possibile uscita, quella di Merih Demiral: secondo il Corriere dello Sport il Leicester farebbe infatti sul serio per il roccioso centrale turco della Juventus. Foxes pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro considerati i bonus. Che fa Fabio Paratici?

La nostra opinione: la Juventus ha in casa il difensore del futuro e dunque farebbe bene a blindarlo; secondo noi cedere alla sirene dei club inglesi sarebbe un delitto!