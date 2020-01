Edicola: Milan, tutti in vendita e ritorno a sorpresa di Max Allegri per riaprire un ciclo?

Gazzetta dello Sport: "Futuro al Max"

La "prima" della Gazzetta dello Sport di oggi lascia tutti a bocca aperta, con dedica al Milan: "Futuro al Max. Idea Allegri alla Ferguson, far cassa coi big, tenere Gigio. Piano per la rinascita". Il piano sarebbe quello di "vendere Piatek, Suso e Calhanoglu e poi dalla prossima stagione affidarsi all'ex tecnico".

La nostra opinione: La provocazione è di quelle forti: Max Allegri di ritorno al Milan per far ripartire un ciclo, alla Alex Ferguson. Secondo la tesi della Rosea, il Diavolo potrebbe nuovamente cambiare rotta, dopo i recenti tentativi di "normalizzare" la squadra affidandola a Pioli. La reazione non c'è stata e allora - si legge - il prossimo tentativo potrebbe essere quello di "rivoluzionare" squadra ma anche guida tecnica, nella speranza che così si possa smuovere qualcosa e tornare a lavorare per un futuro più positivo. Via quindi tanti cosiddetti big (da Piatek a Suso passando per Calhanoglu e Kessie), cercare di trattenere Gigio Donnarumma e poi cercare di convincere Max Allegri con un incarico alla Alex Ferguson. Il "progetto", se di questo si può parlare, sembra ambizioso, e sa tanto di "ultima spiaggia".

Corriere della Sera: "Milan, tutti in vendita"

Sembra essere d'accordo con la tesi del "tutti in vendita" anche il Corriere della Sera: secondo Monica Colombo "La società è disposta a rimetterci pur di liberarsi di giocatori non all’altezza e dei loro stipendi".

La nostra opinione: Messaggio chiaro, anzi chiarissimo: nessuno ha il "posto fisso" in squadra tranne quei giocatori che hanno risposto sul campo con prestazioni di livello. Quindi Donnarumma, Leao, Theo Hernandez, Bennacer e Romagnoli non dovrebbero rischiare, così come il neo-arrivato Ibrahimovic, ma - secondo la ricostruzione - gli altri sarebbero tutti in vendita. Anche qui, una linea dura, che si è resa necessaria visto il declino totale degli ultimi mesi: un taglo netto, che sa tanto di provocazione. Vedremo se diverrà realtà.

Corriere della Sera: Milan tutti in venditaEurosport

QS: "Milan dopo Ibra cambia tutto"

Anche il QS punta sul concetto di cambiamento anche se per il momento non viene menzionato Allegri: "Via Piatek, Borini, Reina e forse Suso: Politano vicino"

La nostra opinione : Per chiudere il discorso, la sensazione in questo momento è di grande caos, sia dentro che fuori dal campo: dopotutto quando i risultati non arrivano anche cambiando tante volte direzione diventa tutto più complicato. Ora il segnale forte dovrebbe arrivare dai piani alti, da quella dirigenza che ora dovrebbe dimostrare quel "polso" che in tanti anni è stato il marchio di fabbrica di una società in questo momento alla ricerca di se stessa.