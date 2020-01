Edicola: Milan-Udinese, pazza idea scambio De Paul-Piatek. Dani Olmo vola al Lipsia

Piatek per De Paul, Milan e Udinese lavorano allo scambio

Clamorosa indiscrezione di Repubblica che sottolinea come ieri nel corso del vertice a Casa Milan con l’agente Leandro Pereiro i rossoneri abbiano provato ad intavolare uno scambio con l’Udinese che coinvolgerebbe Kris Piatek e Rodrigo De Paul. L’affare decollerà oppure no?

La nostra opinione : L’Udinese ci ha abituato in passato a venire in soccorso alle big, rilanciando o valorizzando giocatori un po’ in crisi (ultimo caso quello di Mandragora). Dunque mai dire mai anche se ci sembra complicato imbastire un simile affare in soli 8 giorni. Lo scambio però avrebbe senso per entrambe le squadre, i rossoneri si porterebbero a casa quella mezzala moderna di qualità e fantasia che potrebbe far svoltare il centrocampo milanista mentre l’Udinese si prenderebbe quel centravanti da 10-12 gol.

Dani Olmo-Milan, il sogno tramonta: lo spagnolo va al Lipsia

Per uno scambio possibile, il Milan vede sfumare un obiettivo concreto: Dani Olmo nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Red Bull Lipsia. Lo spagnolo della Dinamo Zagabria ha lasciato il ritiro del club croato per raggiungere Zagabria dove incontrerà i dirigenti del Lipsia e limerà i dettagli di un accordo che è dato praticamente per fatto. Olmo è pronto a volare al Lipsia che dopo la prima proposta da 16 milioni più bonus per la rivendita, ha messo sul piatto quasi 30 milioni, cifra che ha convinto i dirigenti del club croato.

La nostra opinione: Dopo aver ceduto il suo capitano Demme al Napoli, il Red Bull Lipsia aveva bisogno di un colpo importante per confermare le proprie ambizioni d’alta classifica in Bundesliga e tentare di dare l’assalto ai quarti di finale di Champions League. Olmo è un profilo perfetto per il club biancorosso. Giovane con un grande futuro, molto dotato tecnicamente e con enormi margini di miglioramento, Olmo al Lipsia può trovare l’ambiente perfetto e l’allenatore giusto (il talentuoso Nagelsmann) per emergere. Il Milan purtroppo in questo momento, nonostante il differente blasone, non può competere con questo tipo di club

Raiola avvisa lo United: "Vediamo se Pogba resta". La Juventus spera...

Mentre Emre Can resta sospeso fra Everton e Dortmund, Mino Raiola in un’intervista a Sky Sport News ha parlato del futuro Pogba lanciando messaggi poco rassicuranti per lo United: “Paul non è felice perché non gioca. Abbiamo bisogno di vedere in estate se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se lo United sarà ancora nei piani di Paul”. Un messaggio che alimenta l’ipotesi concreta che Pogba cambi maglia. E la Juventus resta una delle squadre in pole position per il francese.

La nostra opinione : Pogba in estate cambierà maglia ormai si è capito. La Juventus, complice gli ottimi rapporti con l’agente Mino Raiola, resta una delle squadre favorite ad accaparrarsi le prestazioni della mezzala francese che però resta in cima alla lista dei desideri di Zidane e potrebbe far gola a tanta squadre. Se si scatenerà un’asta sarà complicato rivederlo alla Juventus ma di sicuro la prossima sarà un’estate caldissima per il 26enne centrocampista transalpino.