Milan: Giampaolo a un passo dall'esonero, ora va convinto Spalletti

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, Tuttosport e QS, Marco Giampaolo sta per essere esonerato dal Milan. Il sostituto in pole per rimpiazzarlo è Luciano Spalletti. Interpellato sulla possibilità di aprire o meno i cordoni della borsa per ingaggiare un tecnico top, Elliot avrebbe, infatti, dato il suo assenso.

La nostra opinione: sarebbe la vittoria di Boban che non è per niente soddisfatto del lavoro svolto fin qui da Giampaolo, nonostante il brodino di Genova. I limiti palesati dal Diavolo riguardano tanto il gioco quanto i risultati. L'Inter, dal canto suo, sembra disposta a liberarsi di Spalletti anche per l'ingente somma di denaro (circa 15 milioni di euro) che risparmierebbe tra il suo ingaggio e quello dello staff. L’ultima parola spetta al tecnico toscano.

Sampdoria: Di Francesco rescinde, Pioli temporeggia

Manca solo l’ufficialità per l’addio di Di Francesco alla Sampdoria. Niente esonero però, costerebbe troppo al Doria: si lavora a un gentlemen agreement che preveda una risoluzione consensuale. Per il quantum economico le parti si aggiorneranno oggi, ma stando alle voci dovrebbe essere corrisposta all’incirca un’annualità (1,8 milioni netti) rispetto al contratto triennale sottoscritto quest’estate. Intanto, Pioli temporeggia. Lo riporta il Secolo XIX.

La nostra opinione: tre punti in sette partite. Una vittoria e sei sconfitte. Ultimo posto in classifica. L’avventura di Di Francesco alla Samp si ferma qui, a questo bilancio drammatico, il peggiore della storia doriana. L’obiettivo è separarsi senza liti, evitando inutili spargimenti di sangue sia economici (per Corte Lambruschini) sia professionali (per il tecnico abruzzese). Pioli ha chiesto 24 ore per dare una risposta, attento all’evoluzione delle panchine di Genoa e Milan e perplesso circa la destinazione blucerchiata dopo tre anni di mancati arrivi.

L'articolo originale

Real Madrid su Gabriel Jesus

Come riporta Don Balon, il Real Madrid avrebbe individuato il sostituto di Gareth Bale, ormai ai ferri corti: si tratta di Gabriel Jesus. Il brasiliano del Manchester City non gioca da titolare e gli spagnoli sperano di puntare proprio su questo elemento per strappare il suo sì.

La nostra opinione: nei giorni scorsi anche Inter e Juventus sono state accostate all'attaccante classe '97. I Blancos proveranno nuovamente a cedere in tutti i modi Bale e stanno già osservando i potenziali colpi del prossimo calciomercato. In particolare, l'attacco non sta facendo registrare i numeri sperati.