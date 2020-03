Edicola: Milan, via Ibra dentro Milik. Juve, Raiola porta Pogba a Madrid

Fuori Ibra, dentro Milik: il Milan del futuro

A pagina 10 della Gazzetta dello Sport spazio agli scenari futuri del Milan a livello offensivo. La notizia infatti vuole un Ibrahimovic verso la chiusura della sua carriera, e dunque i rossoneri alla ricerca di una punta. L’indiziato è Milik, che col Napoli fatica a trovare un accordo per un contratto in scadenza nel 2021. De Laurentiis non farà sconti, ma c’è margine per trattare in quanto Milik troverebbe a Milano una destinazione con posto fisso da titolare, cosa che a Napoli non ha mai avuto.

La nostra opinione . Il polacco è un buon nome. Giocatore spesso sottovalutato, Milik ha sempre garantito buone prestazioni e gol. Non è il fuoriclasse assoluto, chiaramente, ma il Milan non è più nella posizione di poter attrarre quel tipo di giocatori. Per una ripartenza e in una squadra che sia funzionale alle sue giocate, Milik potrebbe garantire gol e un buon rendimento. La sensazione però è che De Laurentiis non venderà a poco.

Napoli, l’idea è Jovic

E come per magia dalle pagine del Corriere dello Sport ecco che si parla di Napoli a livello offensivo. Giuntoli infatti guarda in Spagna dove piacciono Cucurella, Loren ma soprattutto Jovic. Il serbo non ha trovato spazio a Madrid, è ai margini nel progetto di Zidane e potrebbe essere il sostituto perfetto per Milik. Il Real Madrid ha investito su di lui 60 milioni, ma il valore si è dimezzato.

La nostra opinione . Sarebbe una buona scommessa: un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi in una pizza che con Gattuso avrà fame. Il Jovic dell’Eintracht fu un giocatore in grado di fare la differenza anche in Europa League, che l’anno prossimo sarà un obiettivo per il Napoli nel caso riuscisse a qualificarsi grazie alla discreta risalita a firma Gattuso. Una situazione win-win per entrambe le parti.

Juve, Raiola porta Pogba a Madrid?

Dalle pagine di Tuttosport sempre spazio alla vicenda Pogba. La Juventus resta nella mente di Paul Pogba, ma quanto in quella del suo procuratore Mino Raiola? L’agente infatti accende il mercato: “In estate conto di portare una stella al Real Ottimo rapporto con il club, Paul era già stato a un passo da Madrid”.

La nostra opinione . Non è un sorpasso, ma l’indicazione chiara che per Pogba si accenderà un’asta. A Madrid inoltre c’è uno Zidane che provò a portare Pogba al Real già al momento del passaggio dalla Juventus allo United. Questi segnali sono molto scomodi per i bianconeri, che avranno sul mercato un rivale più ricco di loro. Non sarà facile riportare Pogba a Torino, nonostante gli ammiccamenti del giocatore, l’ultimo quel video di allenamento in maglia bianconera (d’accordo sì per l’amico Matuidi, ma avrebbe potuto farlo con quello della Francia, giusto?)