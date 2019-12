Edicola: Napoli, De Laurentiis vuole regalare Torreira a Gattuso. Ibra-Milan, la pista si raffredda

Napoli, ADL ha pronto il regalo per Gattuso: Torreira

Per uscire dalla crisi, il Napoli ha intenzione di regalare a Gattuso un regista che detti i ritmi al campionato e tutti i segnali portano a Lucas Torreira, regista dell’Arsenal già cercato in passato dalla società partenopea. Secondo la Gazzetta dello Sport ,il Corriere dello Sport e tanti quotidiani generalisti Giuntoli ha già presentato una proposta che si aggira attorno ai 3 milioni di euro per il prestito più obbligo di riscatto fra 18 mesi a 27 milioni. Basteranno per convincere i Gunners?

La nostra opinione: Dall’addio di Jorginho, il Napoli non ha più un metronomo in rosa. Ancelotti aveva provato a mascherare la lacuna, adottando una mediana a quattro con un centrocampista di fatica come Allan e un incursore con piedi come Zielinski o Ruiz. La soluzione però ha deluso a più riprese e la dirigenza si è resa conto che un regista basso serve come il pane a questa squadra. Torreira potrebbe essere l’interprete migliore perché conosce già il calcio italiano e sarebbe pronto all’uso. L’unica incognita resta il cartellino e l’ingaggio ma l’uruguagio non sembra essersi ambientato in Inghilterra e potrebbe premere per tornare in Serie A e ritagliarsi un ruolo di primo piano in maglia azzurra.

Ibrahimovic-Milan, la pista si raffredda. Il piano B è Mariano Diaz?

“Zlatan è sicuramente un opzione ma ha giocato l’ultima partita a ottobre e per uno di 38 anni fermarsi per più di due mesi è abbastanza tosta... Se pensiamo che da qui a giugno a fine stagione ci sono solo 5 mesi, diventa difficile”.

Prima e dopo la partita contro il Sassuolo, sia il dt Paolo Maldini che il Chief Officer of Football Zvonimir Boban hanno raffreddato molto la pista che porta a Zlatan Ibrahimovic. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, l’attaccante svedese non sarebbe soddisfatto della offerta economica ricevuta dal club rossonero. Che si è presa un’altra settimana per decidere e in caso di mancato arrivato di Ibra potrebbe decidere di tornare su Mariano Diaz del Real Madrid (giocatore già cercato in estate).

La nostra opinione: Nonostante negli scorsi giorni la stampa italiana si fosse sbilanciata molto riguardo al possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan, l’impressione è che i dubbi sul tavolo siano ancora tanti. Elliott non è così convinta di investire 4 milioni di euro fino a giugno per un centravanti di 38 anni che oltretutto pretende un contratto anche per la stagione 2020-2021 e forse non crede che da solo lo svedese sia garanzia di tornare in Champions League. Sicuramente qualcosa davanti va fatto perché anche contro il Sassuolo, l’impressione è stata che davanti qualcuno che capitalizzi la mole di gioco che la squadra crea manchi... Sicuramente passare da Ibra a Mariano Diaz non sarebbe un bel segnale per un pubblico che anche ieri ha risposto presente e che si merita giocatori all’altezza della Scala del Calcio.

Everton, Ferguson si chiama fuori: sfida Ancelotti-Moyes per la panchina dei Toffees

Nonostante l’Everton col tecnico ad interim Duncan Ferguson sia imbattuto, l’allenatore scozzese non si ritiene in corsa per la panchina dei Toffees e lo ha ribadito anche dopo l’1-1 maturato ad Old Trafford: “Ci serve un manager al top per risollevarci e io non ho l’esperienza per ricoprire questo ruolo”. Parole che lasciano pensare che i Toffees possano puntare a un profilo più esperto e i nomi sul tavolo sono quelli di David Moyes e Carlo Ancelotti.

La nostra opinione: Carlo Ancelotti ha davvero tutta questa voglia di tornare in panchina dopo il fresco esonero col Napoli? Se la risposta è sì allora l’Everton potrebbe essere un buon posto per tornare ad allenare: squadra giovane, futuribile, con poca pressione e un progetto per ripartire. A meno che Carletto non voglia attendere giugno per rimettersi in pista o attendere qualche altra panchina più prestigiosa.