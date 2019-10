Edicola: Napoli, maxi clausola per blindare Fabian Ruiz. Inter su Musso e Giroud

Napoli, maxi clausola per blindare Fabian Ruiz

Barcellona e Real Madrid seguono con interesse Fabian Ruiz. La volontà di De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe quella di blindare il centrocampista prolungandone il contratto per altre due stagioni, ovvero dal 2023 al giugno 2025, con sostanzioso aumento dell'ingaggio. Inoltre, il Napoli starebbe pensando anche a una maxi clausola tra i 100 e i 120 milioni di euro.

La nostra opinione: come per Allan e Koulibaly, Aurelio De Laurentiis fa muro anche sul talento della nazionale spagnola. Perno dello scacchiere di Carlo Ancelotti, l'ex Betis è troppo importante e non è al momento tra i sacrificabili. Nel luglio del 2018 agli andalusi fu pagata la clausola rescissoria di 30 milioni, ora vale almeno il doppio.

Conte pensa a Giroud come vice Lukaku

Secondo Tuttosport lo staff nerazzurro spera di poter evitare la convocazione del giovanissimo Esposito per il Mondiale Under 17 e in una sua esplosione per non dover ricorrere al mercato, ma se si renderà necessario un intervento piace Olivier Giroud, in cerca di rilancio per non perdere il treno per l'Europeo.

La nostra opinione: l’esperto attaccante francese, proprio come avvenne ai tempi del Chelsea, potrebbe raggiungere Conte dopo l'affare sfumato per Dzeko. Piace anche in MLS, ma vorrebbe restare in Europa. Si tratta comunque di un vice Lukaku, un rincalzo d’esperienza e low cost da cui, però, non ci si può aspettare un salto di qualità.

Inter: Musso per il dopo Handanovic?

Dal brasiliano Brazao a Radu, ora al Genoa, la dirigenza nerazzurra controlla già diversi portieri dal futuro importante, ma la crescita di Juan Musso nell'Udinese non è passata inosservata e, come scrive La Gazzetta dello Sport, la squadra più interessata è proprio l'Inter che sempre a Udine pescò lo stesso Handanovic.

La nostra opinione: a 35 anni Samir Handanovic rimane una garanzia assoluta, tant'è che la scorsa stagione ha vinto il premio di miglior portiere del campionato e sta trattando il rinnovo per prolungare l'attuale accordo in scadenza nel 2021. Giusto essere già al lavoro per individuare l'erede dello sloveno che da oltre sette anni blinda la porta nerazzurra: Musso deve crescere ma può sperare nella chiamata della Milano nerazzurra.