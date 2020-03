Edicola: Napoli, per l'attacco piace Jovic; Inter, si fa largo l'idea Meunier

Jovic-Napoli: conferme dalla Spagna

La notizia che rimbalza ormai da un paio di giorni trova nuove conferme: c'è del feeling tra il Napoli e Jovic, attaccante del Real Madrid. Secondo "As" sarebbe la scelta numero 1 per l'attacco dell'anno prossimo.

La nostra opinione: 2 gol in 21 partite stagionali: sicuramente al Real Madrid si aspettavano un bottino diverso quando hanno prelevato Jovic dall'Eintracht Francoforte, soprattutto dopo aver sborsato 60 milioni di euro. L'idea sarebbe quella di cederlo senza però perderci troppo in termini monetari. Giuntoli aveva cercato il giocatore già ai tempi della Bundesliga e un rilancio non è certo difficile da pensare: tutto dipenderà dal futuro di Milik, che piace molto all'Atletico Madrid, e da quello di Mertens e Callejon. Il primo sembra ormai destinato al rinnovo, mentre non è così scontato per il secondo. A questo punto il solo Petagna, già bloccato per l'anno prossimo, non può bastare, considerato che anche Lozano è in discussione. Però 60 milioni per Jovic sono troppi, si dovrà trattare.

Meunier: Inter, Borussia e Juventus

Dalla Germania (Sport1) dicono che il Borussia Dortmund sta facendo sul serio per arrivare a Thomas Meunier, terzino belga in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Juventus e soprattutto Inter si devono dare una mossa.

La nostra opinione: Thomas Muller, classe 1991, è un esterno di spinta e anche di qualità, come confermato nelle sue stagioni parigini e soprattutto nella nazionale belga. Quindi prenderlo a costo zero sarebbe il solito bel colpo da mettere a segno, soprattutto se si vuole aumentare il gradiente di esperienza sulla fascia. Un colpo che probabilmente farebbe più comodo all'Inter che alla Juventus, ma certamente anche i bianconeri stanno cercando di rinforzarsi sulle fasce, viste le defezioni dell'ultima stagione, che hanno portato - per esempio - Cuadrado ad adattarsi a destra.

Tuttosport: "C'è Scuffet nel futuro del Toro"

Il club di via Arcivescovado guarda al futuro, durante la prossima estate ci potrebbe essere un avvicendamento tra i pali. "C'è Scuffet nel futuro del Toro" l'indiscrezione lanciata dall'edizione odierna di Tuttosport. "Il portiere ora allo Spezia ed ex baby fenomeno dell'Udinese può raccogliere l'eredità di Sirigu" si continua a leggere sul quotidiano torinese in edicola oggi.

La nostra opinione: Dopo qualche stagione balbettante, a 23 Scuffet sembra aver trovato la sua dimensione allo Spezia: 21 gol subiti in 23 partite e uno Spezia lanciato verso i playoff per la Serie A (al momento è quinto). Potrebbe essere davvero lui il "prossimo" Sirigu, che ancora per la verità si sta difendendo molto bene tra i pali del Torino: ma per lui gli anni cominciano a essere 33.