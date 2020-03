Edicola: Pioli può restare al Milan, Icardi può lasciare Parigi per la Juventus

Icardi-Juventus avanti tutta

Tuttosport nell’edizione odierna redige un dossier sul mercati degli scambi, destinati a diventare una moda per la prossima finestra di calciomercato alla luce dell’inevitabile ridimensionamento del sistema calcio. In quest’ottica Mauro Icardi potrebbe essere uno dei grandi nomi in entrata per quel che concerne la Juventus: Paratici starebbe già imbastendo un piano. L’attaccante argentino è sempre più lontano dalla permanenza a Parigi in vista della prossima stagione.

La nostra opinione: Icardi è un ottimo nome in chiave Juventus, identikit dell’attaccante ideale per presente e futuro considerando la carta d’identità di Ronaldo e Higuain. L’Inter, dal canto suo, non vorrà certo stare a guardare. E se davvero scambi devono essere, Miralem Pjanic potrebbe essere una contropartita interessante.

Pioli resta?

Secondo la Gazzetta dello Sport Stefano Pioli potrebbe restare sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Il gruppo è schierato, compatto, dalla sua parte ma stando alla ricostruzione della “rosea” prima dovrebbe portare il Diavolo in Europa. A patto che il campionato riprenda davvero…

La nostra opinione: Pioli a differenza di Giampaolo si è calato nella realtà Milan col piglio giusto e ha apportato i correttivi che doveva apportare. Come Gattuso a suo tempo, per quanto fatto sul campo meriterebbe una conferma, sportivamente parlando; Gazidis però ha ormai tracciato la nuova linea societaria e la conferma di Pioli sarebbe completamente priva di senso in questo contesto.

Real, niente più galacticos

Cherki, Upamecano e Camavinga: questa la lista della spesa del Real Madrid secondo “AS”. Zidane starebbe pensando di pescare tra i giovani francesi per imbastire il Real del futuro. “Ridimensionamento” è la parola chiave per la stampa spagnola questa mattina. Anche lo stesso Barcellona starebbe pensando di puntare sui giovani (alcuni li possiede già in casa) per far fronte all’emergenza.