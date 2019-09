Edicola: Pogba, Mbappé o Salah? La Juventus sogna il prossimo grande colpo

Juventus no limits: sogna uno tra Pogba, Mbappé e Salah

Tornando sulla clamorosa indiscrezione di mercato della BBC secondo cui in estate il PSG avrebbe rifiutato un'offerta della Juventus di 100 milioni più Dybala per il cartellino di Neymar, Tuttosport prova a ipotizzare quali potranno essere le future mosse di mercato dei bianconeri. Partendo da un presupposto: il club ha raggiunto una forza economica e un prestigio a livello internazionale tali da per cui pensare in grande non è affatto proibito, anzi. Non caso nelle ultime due estati sono arrivati nell'ordine Cristiano Ronaldo e De Ligt. Secondo Tuttosport i nomi caldi sono 3: Pogba, Mbappé e Salah. L'interesse per il primo è acclarato, la strada per il secondo è molto stretta (se non impraticabile), mentre per quanto riguarda l'egiziano non sono passate inosservate le voci su presunti dissidi con il Liverpool.

La nostra opinione. Al di là dei nomi fatti, su un punto non si può che essere d'accordo con quanto sostenuto dai colleghi di Tuttosport: la Juventus è ormai a tutti gli effetti uno dei top club d'Europa, rappresenta un forte richiamo per i top player e può quindi permettersi di pensare in grande. Non è quindi da escludere che - se la competitività sportiva ed economica della Juve dovesse rimanere su questi livelli - le prossime sessioni di mercato regaleranno altri colpi sorprendenti. Ronaldo e De Ligt, quindi, potrebbero non essere casi isolati ma i primi colpi di una lunga serie.

Milan: sarà Martinez Quarta l'erede di Musacchio?

Secondo Tuttosport il Milan starebbe pensando a rinforzare la difesa in ottica futura individuando l'erede di Mateo Musacchio, il cui contratto con i rossoneri scade nel 2021. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Lucas Martinez Quarta, 23enne difensore centrale argentino del River Plate. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 22 milioni, ma secondo il quotidiano torinese "il suo prezzo reale si aggira sui 15 milioni".

La nostra opinione. Il marchio di fabbrica del Milan targato Maldini-Boban sembra ormai definito: puntare su giocatori di prospettiva, con ampi margini di miglioramento e - perché no - rivendibili in futuro. Da questo punto di vista, Martinez Quarta è un profilo ideale: con il dettaglio - non trascurabile - di possedere già una buona esperienza a livello internazionale. Non a caso in estate anche l'Inter aveva contattato l'agente del giocatore.

Lucas Martinez QuartaGetty Images

Inter-Handanovic, rinnovo a vita?

Secondo la Gazzetta dello Sport Samir Handanovic chiuderà con ogni probabilità la sua carriera all'Inter. Il portiere sloveno, infatti, potrebbe firmare molto presto il prolungamento del suo attuale contratto in scadenza nel 2021 estendendolo di un ulteriore anno. I nerazzurri gli garantirebbero lo stesso ingaggio di 3,2 milioni.

La nostra opinione. Nell'estate 2022 Handanovic compirà 38 anni e - dal punto di vista tecnico - la decisione dell'Inter di continuare a puntare su di lui può apparire discutibile. Ma il portierone sloveno ha dimostrato in questi anni di essere un professionista esemplare, oltre che un giocatore dal rendimento eccezionale. Il rinnovo per lui è quindi più che meritato e va letto anche come un riconoscimento al modo in cui ha saputo gestire la fascia di capitano ereditata da Mauro Icardi.