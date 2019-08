Edicola: PSG-Juventus studiano lo scambio Verratti-Pjanic. Napoli, tutto fatto per Llorente

PSG-Juventus non solo Dybala: si valuta anche lo scambio Verratti-Pjanic

10 giorni esatti alla fine della sessione di mercato e tanti nodi ancora da sciogliere in uscita per la Juventus che per sfoltire la propria rosa e realizzare le plusvalenze necessarie per dare ossigeno ai conti guarda soprattutto al PSG. Secondo il Tutto Sport, i contatti fra il club bianconero e quello parigino sono frenetici negli ultimi giorni e il nome di Dybala non è l’unico sul tavolo. In caso di cessione di Neymar al Real Madrid o al Barcellona,Leonardo potrebbe potrebbe due potenziali scambi: Emre Can per Di Maria (o in alternativa Julian Draxler) o il ben più clamoroso scambio di centrocampisti che porterebbe Pjanic alla corte di Tuchel e Verratti alla corte di Sarri.

La nostra opinione : Nel mercato tutto è possibile però francamente intavolare due scambi così a due giorni dallo start del campionato ci sembra francamente un ipotesi assai complicata da realizzare. Cedere il 25enne Emre Can per il 31enne Di Maria quando in rosa ci sono già una batteria di esterni offensivi come Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado non ci sembra una mossa così arguta. Ancor più utopistico lo scambio Verratti-Pjanic che priverebbe Sarri dell’unico playmaker in rosa. Il regista basso nel calcio del tecnico tosco-napoletano è il ruolo più delicato, quello che deve toccare il maggior numero di palloni (dai 120 ai 150 passaggi a partita) e deve essere sempre nel vivo del gioco. Verratti nei suoi anni al PSG e anche in Nazionale non ha mai agito veramente da regista basso e dovrebbe riadattarsi completamente a un altro tipo di calcio. Anche se è bello sognare, ci sembra fantamercato completare questo tipo di affari.

Il Napoli si cautela con Llorente: biennale da 2,5 milioni a stagione

Il Napoli, stanco di restare in attesa di un possibile sì di Mauro Icardi, ha deciso di rompere gli indugi facendo un passo in avanti molto deciso per Fernando Llorente, svincolato di lusso e conteso anche da altre società di Serie A (l’inter su tutte). Per strappare il sì dell’ex centravanti di Juventus e Tottenham gli azzurri, secondo il Mattino, hanno messo sul tavolo un ricco biennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Firma prevista per lunedì. Secondo il Tutto Sport però l’accelerata per Llorente non chiuderebbe del tutto la porta a un possibile assalto a Icardi con il club di De Laurentiis si vuole tenere aperta una porta fino al 2 settembre, forte del placet dell’Inter che accetterebbe di buon grado la proposta dei partenopei di 20 milioni più il cartellino di Milik.

La nostra opinione : Lo ripetiamo ormai da giorni più passano le ore, più le chance che Icardi resti in nerazzurro fuori rosa a guardare – almeno fino a gennaio – i compagni di squadra dalla tribuna sono sempre più probabili. Piuttosto che assecondare le volontà del bomber argentino e il suo desiderio di andare alla Juventus a prezzo di saldo, l’Inter è pronta a usare il pugno duro e a tenersi il problema in casa. Tutt’altro discorso invece per il Napoli che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Milik e un corposo conguaglio in denaro, un’offerta sicuramente migliore di quella che potrebbe garantire la Juventus che, oltre a non voler prendere in considerazione l’eventuale scambio alla pari con Dybala, forte del sì del giocatore offrirebbe solo 30-35 milioni di euro. In attesa di capire cosa vuole fare Icardi del proprio futuro, cautelarsi con Llorente non è affatto una brutta mossa. Esperto con le sue caratteristiche di centrattacco puro può essere utile per provare a sbloccare quelle partite chiuse con un gol di testa da calcio piazzato o palla inattiva.

Sanchez-Inter, c’è il nodo ingaggio ma filtra ottimismo

Per Sanchez all'Inter c'è ancora il nodo dell'ingaggio da risolvere. I nerazzurri non vogliono andare oltre i 4,5 milioni per la loro parte e non ci saranno rilanci mentre il Manchester Utd chiede uno sconto rispetto ai 7 milioni che dovrebbe elargire al cileno. Marotta e Ausilio però sono ottimisti e sotto traccia studiano un altro colpo last minute, portare in nerazzurro un altro cileno: Arturo Vidal.

La nostra opinione : Nonostante queste schermaglie nutriamo ottimismo per il buon esito della trattativa Sanchez-Inter. Le due società hanno poche settimane ultimato il maxi affare Lukaku e da qui al 2 settembre troveranno un modo per trovare la quadra. A quel punto forse ai nerazzurri, al netto della grana Icardi, proveranno a regalare oltre a Biraghi anche un centrocampista offensivo capace di dare ulteriore fisicità e garantire gol e assist alla causa... Vidal sarebbe il sogno proibito ma molto dipende da come andrà a finire la telenovela Neymar. Se i blaugrana riusciranno a mettere le mani sul brasiliano allora ci potrebbero essere degli esuberi e Vidal potrebbe davvero essere un colpaccio last minute possibile.