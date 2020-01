Edicola: Rakitic-Bernardeschi, intrigo Juve-Barça; Ancelotti vuole Emre Can all'Everton

Rakitic per Bernardeschi? Tornano le voci

I rumors su un possibile scambio tra Juventus e Barcellona tornano d'attualità, prima in Spagna (sponda Mundo Deportivo) e poi in Italia (riprese dal Tuttosport): si parla della possibilità di aggiungere qualche milioni di euro al cartellino di Rakitic per arrivare al centrocampista della Juventus.

La nostra opinione: Sarri smentisce le voci di una possibile partenza di Bernardeschi ("A me nessuno ha detto nulla, per me è una cosa che non esiste"): la sensazione è che questa sia un'idea di mercato nata dalla Spagna un po' per rilanciare il Barcellona in ottica mercato. Certo, un giocatore del livello di Rakitic è proprio ciò che farebbe comodo alla Juventus in questo momento, visto che comunque il centrocampo è il reparto ancora un po' in sofferenza rispetto agli altri e il croato ha grande esperienza internazionale; è altrettanto vero che va per i 32 anni mentre Bernardeschi è un classe 1994, quindi nel caso andrebbe aggiunto sì qualche milione di euro nell'eventuale affare. Per ora è solo un "pour parler".

Ancelotti vuole Emre Can all'Everton

Dall'Inghilterra insistono: Carlo Ancelotti è interessato a Emre Can per rinforzare il proprio centrocampo. La valutazione del calciatore della Juventus è di 30 milioni di euro.

La nostra opinione: "Non ho assolutamente preclusioni nei confronti di Emre Can. Il rilancio può essere possibile sempre e comunque": parole di Sarri, che anche qui spegne gli ardori di possibili partenze, ma si sa il calciomercato è anche sorpresa. Emre Can costa 30 milioni, secondo la valutazione della Juventus? Non dovrebbe essere un problema per un team come l'Everton, non di primissima fascia magari ma sicuramente dalle casse piene. Preoccupa un po' di più la questione legata al passato del centrocampista, ex giocatore del Liverpool; ma, nel caso, non sarebbe né il primo né l'ultimo a tradire la sua precedente fede.

Politano vuole la Roma: può partire anche senza Spinazzola in cambio

Secondo la Gazzetta dello Sport, Politano alla Roma si può ancora fare, anche prescidendo dalla situazione di Spinazzola.

La nostra opinione : "Rome wasn't built in a day" e allora perché disperare? Politano e il suo ritorno in giallorosso non sono ancora da mettere in un cassetto: primo perché il ragazzo è ancora sul mercato (ed è ai margini all'Inter), secondo perché senza un posto in attacco rimane in stand-by anche l'affare Giroud. Quindi pare che nei prossimi giorni si possa trovare una soluzione a prescindere dall'affaire Spinazzola. Una soluzione che ovviamente farebbe felice il giocatore, impaziente di tornare là dove tutto era cominciato e la Roma, ancora alla ricerca di un'ala.